Duprat fue distinguido en la apertura del 40º Salón Anual de Arte de la Fundación Bolsa de Comercio

La Fundación Bolsa de Comercio de Bahía Blanca abrió la 40º edición de su Salón Anual de Arte, que reúne a pintores y escultores de la ciudad, la región y distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal y el sur del país.

La convocatoria registró este año un número récord de obras presentadas.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el presidente de la institución, Oscar Marbella, quien destacó la importancia del salón como espacio de encuentro artístico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según señaló, la Fundación recibió 344 pinturas y 87 esculturas, la cifra más alta registrada hasta el momento. Remarcó además que, a lo largo de las cuarenta ediciones, el salón reunió 5.140 pinturas y 1.480 esculturas, consolidándose como uno de los eventos culturales más relevantes de la región.

El acto contó también con la participación del bahiense arquitecto, curador y director del Museo Nacional de Bellas Artes, Andrés Duprat, quien ofreció una charla sobre arte contemporáneo. Su exposición abordó los desafíos actuales del campo artístico y el papel de los espacios expositivos, además de reflexionar sobre el vínculo entre los artistas y el público.

Durante la jornada, la Fundación otorgó un reconocimiento a Duprat por su trayectoria cultural y su aporte al arte, el cine y la arquitectura.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el viernes 28 de noviembre, de lunes a viernes, de 17 a 20, en Avenida Colón 8.