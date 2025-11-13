Fentanilo adulterado: el ministro de Salud no concurrió a la Comisión investigadora

La Comisión investigadora por las derivaciones y las consecuencias del fentanilo contaminado fracasó en su intento de escuchar al ministro de Salud, Mario Lugones. Puso como excusa cuestiones de agenda y no concurrió al Congreso nacional.

La diputada Mónica Fein, presidenta de la comisión, dijo que en la nota que envió, el ministro Lugones aseguró que seguirá colaborando con el Congreso. También se ausentó la titular de la ANMAT, Nélida Bisio. Los legisladores recibieron respuestas a 29 preguntas que le habían solicitado por escrito al Ministerio de Salud.

Una de las preguntas centrales, a la que respondieron por escrito, fue sobre como actuaron frente a la contaminación: “La Dirección de Epidemiología, a partir del conocimiento de la posible contaminación del fentanilo, creó un nuevo evento bajo vigilancia titulado infección por exposición a medicamento contaminado".

En ese sentido, además, plantearon como antecedentes que "en la Argentina no existía una ventana de carga para eventos masivos de esta magnitud que permitiera el registro de otros eventos de salud pública, como brotes asociados a fármacos”. También enviaron informes la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Aún no lo hizo la provincia de Formosa.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La presidenta Mónica Fein no descartó invitar al juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación judicial, para que dé un informe ante la comisión, una propuesta que el propio magistrado se lo transmitió a los legisladores cuando se reunieron en la ciudad de La Plata.

El legislador Ramiro Gutiérrez (UxP) propuso que se intime a los funcionarios públicos que no concurrieron a la comisión con los apercibimientos de ley, por dos motivos: desobediencia de funcionario público y delito de ocultamiento.

Por su parte, desde el oficialismo, el diputado Gerardo Huesen solicitó citar al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y al gobernador Axel Kicillof, para que expliquen qué hicieron en sus jurisdicciones.

Participaron de la reunión nuevamente familiares de las más de las 126 víctimas fatales por el fentanilo contaminado. Contaron sus historias, como fueron tratados en los centros de salud y reiteraron la falta de respuestas. (con información de TN.com.ar)