Fentanilo adulterado: Diputados recibió testimonios por la tragedia

La comisión investigadora de la tragedia del fentanilo contaminado de la Cámara de Diputados recibió los testimonios de profesionales del Hospital Italiano de La Plata y de familiares de las victimas a los que le suministraron esa droga adulterada.

Al abrir la reunión, la presidenta de la comisión, la socialista Monica Fein anunció que una comitiva se reunió con el juez de la causa Ernesto Kreplak, quien se mostró dispuesto a exponer ante la comisión.

En ese sentido, Fein señaló que Kreplak “nos manifestó que está llevando una investigación excelente, que espera cuanto antes, en el término, si es posible, de un año llevarlo a juicio oral”

También señaló que el juez informó que "hay una causa en paralelo sobre la destrucción del fentanilo. Además, rescató mucho la formación de esta comisión, nos felicitó. Y, por último, se ofrece a venir a dar una exposición de cómo está llevando adelante la causa”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El primer expositor fue el director General del Hospital, Roberto Martínez, donde se detectaron los primeros casos de fentanilo adulterado y allí se hallaron restos de las bacterias en las ampollas de esa droga.

Martínez señaló que “fue una tragedia sanitaria que nos tocó vivir, que nunca soñé que nos iba a pasar algo así” y se solidarizó con cada una de los familiares de las víctimas y dijo que "desde el hospital también hacemos un pedido de justicia",

El frente del Hospital Italiano de La Plata

Por su parte, Soledad Francese, madre de Renato Nicolini, quien falleció en el Hospital Italiano de La Plata reclamó que esas instituciones "tengan un poco más de empatía y ser más comunicativos con los familiares”.

En tanto, Ivana Esteban, cuya madre Angela Rosa Campos estuvo internada en el Hospital Italiano de Rosario, denunció una falta de acompañamiento del Estado y dijo: "me siento bastardeada, humillada; a mi madre la mataron, hay responsables”. (con información de Noticias Argentinas)