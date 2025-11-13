Milei celebró el acuerdo con EE.UU: "Parece que los viajes sirvieron de algo"

El presidente Javier Milei celebró hoy en Corrientes la firma del acuerdo bilateral con EE.UU. y señaló que “estamos fuertemente comprometidos con hacer a la Argentina grande nuevamente” y afirmó que Argentina en el último año tuvo anuncios de inversiones por 100 mil millones de dólares.

"Parece que los viajes para algo sirven", ejemplificó.

En un evento organizado por la Fundación Club de la Libertad, el mandatario manifestó que “cuando a ustedes les ponen una regulación, les están arruinando la vida”.

“Estamos enfatizando en el rol del derecho a la propiedad y la libertad -remarcó-. Argentina se va a capitalizar fuertemente. Cuando llegamos al poder, estábamos camino a ser Venezuela. Está todo dado para que dejemos la barbarie populista y volvamos a ser una potencia mundial”.

El Presidente recordó que “hemos enviado no solo el Presupuesto, sino también otro paquete tributario para bajarle los impuestos a los argentinos”, afirmó.

Además, defendió la reforma laboral: “Nadie puede decir que se pierden derechos. Todos los que están en el mercado formal pueden quedarse en el contrato actual de trabajo”, aclaró. Y destacó la reforma del Código Penal: “El que las hace las paga. Habrá condenas más duras para los delitos”.

“Estamos agradecidos por el acompañamiento en las elecciones donde le ganamos 40 a 31 al kirchnerismo y estamos cerrando la noche populista -sentenció-. Dos tercios de los argentinos dijeron 'riesgo kuka nunca más'”.

Milei participó del 12° Congreso de Economía Regional de la Fundación. No es la primera vez que va a estos encuentros, porque desde antes de ser presidente viajaba a Corrientes para dar el presente en esta entidad. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la secretaria general de la Presiencia, Karina Milei y el asesor presidencial, Eduardo “Lule” Menem.

La intención del foro es lograr un espacio para debatir reformas y federalismo desde la mirada de una Fundación de la sociedad civil. Contó con la participación de funcionarios nacionales, empresarios, economistas y legisladores.

La última vez que el Presidente visitó Corrientes fue en el marco de la campaña nacional, donde realizó una caravana junto a la primera candidata a diputada nacional, Virginia Gallardo. El Presidente no se encontrará con el gobernador Gustavo Valdés porque está en un viaje a India.

Javier Milei visita Corrientes en medio de las negociaciones por las sesiones extraordinarias



Javier Milei visita la provincia mientras el Gobierno continúa negociando con los sectores dialoguistas los principales proyectos que quiere impulsar en sesiones extraordinarias.

Entre las medidas figuran el Presupuesto 2026, la reforma laboral, la tributaria y el nuevo Código Penal.

Diego Santilli, ministro del Interior, ya se reunió con más de 10 gobernadores para lograr los consensos necesarios. Es decir, que los legisladores que responden a las provincias apoyen al oficialismo en el Congreso.

Al mismo tiempo, Patricia Bullrich, senadora electa, dialoga con los distintos bloques de la Cámara Alta para tener el quorum asegurado en las próximas sesiones. De esta manera, La Libertad Avanza podrá avanzar con la reforma laboral y el nuevo Código durante el período extraordinario. (con información de TN)