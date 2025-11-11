ARBA cambiará en 2026 la modalidad de cobro del impuesto automotor

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció que a partir de 2026 modificará la modalidad de pago del Impuesto Automotor, que se abonará en diez cuotas mensuales iguales desde marzo, con el objetivo de facilitar la planificación financiera de las familias bonaerenses.

Según detalló el director ejecutivo del organismo, Cristian Girard, la medida busca “brindar mayor previsibilidad y organización a la economía familiar”. A su vez, informó que el 75% de los propietarios de vehículos pagará una patente más baja el próximo año, como resultado de una reformulación en las tablas del tributo prevista en el proyecto de Ley Impositiva que el Ejecutivo envió a la Legislatura.

“Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios de vehículos. Tres de cada cuatro bonaerenses van a pagar menos que este año, gracias a una reformulación de las tablas que recompone la equidad, protege a los sectores medios y evita que la presión impositiva recaiga desproporcionadamente sobre ellos”, afirmó Girard.

La nueva estructura del impuesto pasará de 15 a 5 tramos, con alícuotas que irán del 1% al 4,5%, lo que posicionará a la provincia entre las jurisdicciones con la patente más baja del país.

En tanto, el proyecto de Ley Impositiva 2026, que incluye estos cambios, mantiene la progresividad en los impuestos patrimoniales y una orientación pro producción y empleo en el caso de Ingresos Brutos. No contempla aumentos de alícuotas en ninguna actividad y actualiza los tramos en un 40%, beneficiando a más de 46 mil pequeñas y medianas empresas bonaerenses.

“El contexto económico es crítico para los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, señaló Girard.

Por último, el titular de ARBA remarcó que se continúa avanzando en la modernización de la administración tributaria, a través de herramientas digitales que apuntan a mejorar la eficiencia de la recaudación “sin ahogar la producción ni el consumo”. (con información de NA)