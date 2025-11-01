Pronóstico: domingo cálido en nuestra ciudad

Según indica el servicio Satelmet, para este domingo se espera en la ciudad una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 29.

En la mañana el tiempo será fresco a cálido. El viento tendrá intensidad leve del noroeste y la visibilidad será buena.La temperatura mínima rondaría 13 grados centígrados.

En la tarde el tiempo será cálido con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas moderadas del sudoeste rotando al sudeste. El

índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad será buena. La máxima alcanzaría los 29 grados.

La noche, en tanto, será fresca con nubosidad variable y se estima para medianoche una temperatura de 15 grados centígrados.