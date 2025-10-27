Trabajos programados en la red de agua en el barrio Stella Maris

ABSA informó que se programaron para mañana martes y para el jueves venidero, tareas de empalme en la red de agua en el barrio Stella Maris, de Bahía Blanca.

Los trabajos se ejecutarán sobre calle Paroissien como parte de las obras de reposición de cañerías que fueron arrasadas por la inundación del pasado 7 de marzo. Durante las tareas se verá afectado el suministro de agua en el sector.

Ante ello, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua domiciliarias para cuando se produzca la afectación y destinar su uso sólo para consumo e higiene personal, evitando tareas recreativas o no esenciales, hasta la normalización.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.