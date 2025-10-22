Desde la CGT subrayaron el rechazo a una reforma laboral

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, aclaró que la central obrera expresó "un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral" en sus participaciones en las reuniones del Consejo de Mayo que impulsa el Gobierno.

"La pretendida reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional como solución a todos los males que acumula nuestro país en materia económica no es mas que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito por nuestra central sindical", sostuvo el dirigente gremial en un comunicado.

A cuatro días de las elecciones legislativas y a dos semanas de que la CGT renueve sus autoridades, agregó que en las reuniones del Consejo de Mayo la CGT "con argumentos y definiciones, expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23".

Martínez, planteó que "la verdadera modernización del mercado laboral argentino debe orientarse al fortalecimiento de las pymes, la promoción de la industria nacional, el incentivo a las exportaciones y la promoción de las convenciones colectivas libres y sin cepo".

"Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo informal", agregó el referente cegetista que integra la "mesa chica" de la central.

El secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, es el referente de la CGT en el Consejo de Mayo

Por otra parte, se recuerda que se acerca la votación de las próximas autoridades de la CGT . Están fijadas para el 5 de noviembre y hay varios movimientos internos entre los dirigentes que se quieren posicionar para ocupar uno de los lugares del próximo triunvirato. (con información de Noticias Argentinas)