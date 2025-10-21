Bullrich: "Tenemos una segunda oportunidad con Milei, no va a haber otra"

La ministra de Seguridad Nacional y candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que en las próximas elecciones legislativas los argentinos tienen "una segunda oportunidad" junto al presidente Javier Milei. "No va a haber una tercera", agregó.

En declaraciones a Radio Rivadavia, indicó, además, que el 26 de octubre "se define" la construcción de las mayorías parlamentarias "para llevar a cabo las reformas" que comenzaron en diciembre de 2023.

"Cuando hay mayorías automáticas de un sector, llevás a un país a donde vos quieras sin que nadie pueda interferir. En los gobiernos de los Kirchner, donde vivías en una escribanía, todo se votaba como ellos querían. Nosotros estamos lejos de eso. Estamos pidiendo que nos den más músculo para lograr sacar el país adelante", señaló Bullrich.

Asimismo, indicó que el objetivo de LLA es tener más legisladores en ambas Cámaras "para no quedarse a mitad del río" y que puedan promulgarse las leyes que el país "necesita".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En relación a ello, recordó que, entre los meses de marzo y abril de este año, comenzó "una situación de mucha tensión política" porque varios diputados y senadores "empezaron a bombardear los fundamentos del Gobierno" y eso "amecetó la realidad económica de Argentina".

"Es una elección donde todos tenemos que poner mucho esfuerzo y convencer a la gente. Esta situación de pelea permanente en el Congreso, donde parecía un ring de boxeo, ha generado mucha apatía y hay que levantarla", explicó.

Para finalizar, y al ser consultada por quien será su reemplazo una vez que asuma como senadora nacional por LLA, aseguró que esa definición está en las manos del presidente de la Nación y será él quien decida el nombre del próximo ministro de Seguridad Nacional.

"Hemos logrado, tanto en el Gobierno de (Mauricio) Macri como en este, que el país haya girado a la doctrina que planteamos sobre 'el que las hace las paga'. Defendemos a las víctimas y no a los delincuentes, tenemos seguridad en las cárceles y las Fuerzas Federales están fuertes en las fronteras. Y esta doctrina de firmeza y justicia es la que va a seguir", concluyó. (NA)