Elecciones legislativas: la Justicia Electoral ordenará al Gobierno publicar los resultados por provincias

La Cámara Nacional Electoral (CNE) le ordenará al Gobierno que los resultados provisorios de las elecciones legislativas del domingo se publiquen por provincias y no de forma global, como había mostrado la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el simulacro del fin de semana.

La decisión responde a los reclamos presentados por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda.

El fallo sobre el que se trabaja mantiene el criterio histórico de las elecciones legislativas, donde el recuento se realiza por distritos, porque los escaños de diputados y senadores se asignan según los votos obtenidos en cada provincia.

El eje de la disputa se encendió tras el simulacro de escrutinio del sábado, cuando la DINE incluyó una “consolidación de votos a nivel nacional” bajo un mismo criterio de alianzas.

Esa práctica, inédita para una elección legislativa, generó el rechazo de la oposición. Sectores del peronismo interpretaron la medida como un intento de proyectar un triunfo nacional del oficialismo libertario.

Desde la Cámara confirmaron que los magistrados discutirán el texto final del fallo este martes.

En el Gobierno argumentaron que el resultado global “genera interés”, y que por eso se publicó de esa manera, pero aclararon que “el escrutinio provisorio e informativo” y se realiza con los criterios que la DINE considera relevantes.

Para la oposición, el interés de dar un resultado global es mostrarle a Donald Trump un triunfo libertario. “La consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”, advirtió el Partido Justicialista en su presentación. (con información de TN)