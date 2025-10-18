Jorge “Laucha” Recio, esta en la onda

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 61 años, en octubre de 1964, este diario publicó un reportaje al futbolista Jorge Recio, por haber sido la figura destacada de la fecha, luciendo la camiseta del club Bella Vista.

A sus 22 años de edad, Recio era un símbolo del club. Había empezado su carrera jugando en sexta división y con apenas 16 años debutó en primera, siendo desde entonces titular inamovible, protagonista en la obtención de dos títulos y puntal de las mejores campañas albiverdes.

En Bella Vista, contra Olimpo, 1963

De hablar medido, Recio reconoció que si bien le resultaba más fácil jugar “retrasado”, prefería el medio campo, de 5. Mencionó de “llevar y pasar” era su mejor virtud y que no manejar la zurda su mayor defecto. Mencionó a Gamero y a Nieto como dos rivales más difíciles de marcar y señaló a Carlos Lamonega y Marcos Rúperez como hombres de defensa a los que consideraba destacados.

Del profesionalismo, dos nombres: Federico Sacchi y Ermindo Onega. Un equipo del fútbol profesional, Atlanta. Consultado si había tenido propuestas para jugar en el fútbol profesional, reconoció que “tuvo oportunidades” que no supo aprovechar, pero confiaba en tener otras.

Por último señaló que además del fútbol trabajaba y disfrutaba del cine, los bailes y la música. ¿La nueva o la vieja ola? Le preguntaron. “Hay que estar en todo, en la onda…”, contestó.

La carrera de Recio todavía tenía mucho por escribir. En 1965 pasó a Olimpo y en 1967, de la mano de Ángel Labruna, debutó en el torneo de primera de la AFA en el club Platense.

En Platense, marcando a Luis Artime.

Un año después fue transferido a River Plate, compartiendo plantel con Daniel y Ermindo Onega, Amadeo Carrizo, Oscar Más y Roberto Matosas, entre otros.

Regresó a nuestra ciudad en 1971, desafectado del equipo millonario por el técnico Didí, vistiendo nuevamente la camiseta de Olimpo.

Jorge Recio, el Laucha, falleció en enero de 2008, a sus 66 años de edad.