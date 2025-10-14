YPF Digital lanza pago en dólares como nueva funcionalidad de APP YPF

YPF Digital suma una nueva funcionalidad en su APP YPF. A partir de ahora, los usuarios podrán pagar en dólares (USD) sus compras de combustible, productos en Tiendas FULL y servicios en YPF Boxes en toda la red de estaciones de servicio del país. Esta innovación amplía la propuesta de Dinero en Cuenta (DeC), ofreciendo a los clientes mayor flexibilidad y opciones para gestionar sus consumos.

“El pago en dólares brinda a nuestros clientes mayor flexibilidad y transparencia a la hora de elegir cómo gestionar sus consumos en nuestras estaciones de servicio. Estamos incorporando una solución segura, ágil y respaldada por Banco Santander, que se adapta a las necesidades de cada usuario y refuerza nuestro compromiso de innovar permanentemente en la experiencia digital de los clientes de YPF”, afirmó el presidente de YDI, Guillermo Garat.

Cómo funciona

Todos los usuarios que tengan habilitado DeC y posean una cuenta bancaria en dólares (CBU) a su nombre podrán transferir fondos a la cuenta corriente en USD de YDI en Banco Santander.

Al momento de la transacción, App YPF mostrará el monto equivalente en pesos y el tipo de cambio de referencia aplicado, que será el dólar comprador del Banco Nación.

Los fondos en dólares estarán disponibles exclusivamente para consumos dentro del ecosistema YPF. El pago no implica operaciones de cambio ya que no hay compra ni venta de moneda extranjera. No se permitirá retiro en efectivo, transferencias a terceros ni pagos mixtos.

En caso de devolución, el reintegro se realizará únicamente a la misma cuenta bancaria desde donde se originó el fondeo.

Con esta nueva herramienta, YPF Digital reafirma su compromiso con la innovación, ofreciendo soluciones ágiles y seguras para sus clientes, con el respaldo de una entidad financiera de primer nivel como Banco Santander.