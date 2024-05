La contundente adivinanza de Javier Milei en hebreo contra la CGT

El presidente Javier Milei reaccionó con un sorprendente y enigmático posteo en sus redes sociales al segundo paro general de la CGT. “Nota de color... ¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento... PARO. A buen entendedor, pocas palabras bastan...”, escribió en un mensaje que firmó con su tradicional “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”.

El miércoles, el Presidente utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje contundente en vísperas de la medida de fuerza. “Yo no paro”, decía la remera que Milei compartió en su cuenta de Instagram.

Segundo paro general contra el gobierno de Javier Milei

Los jefes de la CGT resolvieron para este martes el segundo paro general en rechazo la reforma laboral, las privatizaciones y la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei, entre otros reclamos. La medida de fuerza afecta a más de 6 millones y medio de personas que usan el transporte público en el AMBA.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Gobierno advirtió que les descontará el día a los empleados estatales que no se presenten a trabajar y lanzó duras críticas contra los sindicalistas. “Que se dejen de joder y vayan a laburar”, declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Más temprano, minimizó el impacto del paro: “No tiene ninguna contundencia, a lo largo del día va a estar todo abierto”, había aventurado la ministra de Seguridad en declaraciones a TN.

La funcionaria consideró además que la medida de fuerza general es una muestra de “debilidad”, por los ataques que sufrieron quienes salieron a trabajar, y reiteró que enviaron policías a las terminales de colectivos para garantizarles seguridad.

La ministra de Seguridad le pidió a la gente que todavía no salió a trabajar que lo haga: “Salgan los que todavía no lo hicieron, hay medios de transporte, usen su auto, hay fuerzas desplegadas por todos lados, el país necesita que trabajemos”, y redobló las críticas contra la CGT: “A Alberto Fernández no le hicieron ningún paro”. (TN)