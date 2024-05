Ley Bases: sigue el debate tras la polémica por el régimen de inversiones y los errores de tipeo

La Ley Bases impulsada por Javier Milei continúa este miércoles su camino legislativo. El plenario de comisiones del Senado retomó la sesión con exposición del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Luego hablará el titular de Trabajo, Julio Cordero.

Por la tarde habrá una reunión de la comisión de Presupuesto para tratar el paquete fiscal. Ambos proyectos cuentan con media sanción de Diputados. Ayer hubo cruces por la denuncia del kirchnerismo de que el texto fue modificado y los cuestionamientos al régimen de inversiones. Todas las novedades del Gobierno, en la cobertura minuto a minuto de Clarín.

El debate por la Ley Bases en el Senado comenzó caliente. El kirchnerismo presionó ayer para hacerla caer en el plenario de comisiones para trabar el proyecto, al denunciar que había sido modificado respecto del que había obtenido media sanción en Diputados. El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado de exponer y sostuvo que sólo hubo errores de tipeo que serían subsanados con una fe de erratas.

Otro punto que generó conflicto fue el régimen de inversiones, que desde el radicalismo fue cuestionado porque "está claramente pensando para algunos sectores específicos".

Este miércoles, desde las 10 se inició la segunda jornada de debate, que contará con las exposiciones del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Por otra parte, a las 14.30 se convocó una reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, en la que se tratará el paquete fiscal que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias.

El oficialismo busca sacar dictamen en ambos casos este jueves, para que las normas puedan ser tratadas en el recinto la semana que viene.

La senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti afirmó que el plan del gobierno de Javier Milei es "la flexibilización tributaria, laboral y ambiental".

Anabel Sagasti (UxP)

"Este proyecto es la muestra de que no nos equivocamos. Se beneficia a los evasores, se les saca las multas, las demandas penales, se crea un sistema de blanqueo pero se elimina la mal llamada moratoria jubilatoria. Esto es una contradicción en esencia", apuntó.

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, afirmó que el gobierno de Javier Milei busca que "exista una Argentina regularizada" donde "la persona diga yo soy autónomo y voy a facturar o yo estoy en relación de dependencia y me inscribieron".

"Si uno habla simplemente en las normas, uno puede construir un esquema normativo ideal que luego cuando contrasta con la realidad no se visualiza. Hoy podríamos todos nosotros declarar la felicidad universal, pero luego hay que construirla", subrayó Cordero.

En esa línea, retrucó: "Aunque uno ponga determinado concepto en la norma, luego eso no baja a la realidad de una manera mágica si no se construye. Se está trabajando sobre la economía y los pilares económicos son fundamentales para que haya mucho más empleo en la Argentina, pero si las normas no acompañan o crean un riesgo exagerado o imposible de ser controlado, entonces esas normas impiden la contratación. Nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la propia naturaleza le presenta". (Clarín)