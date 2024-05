Kicillof: “No nos vamos a cansar de decirlo: la Patria no se vende, frenemos la ley”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un video, en su cuenta oficial de la red social X, luego de aseverar que “la Patria no se vende” y que deben “frenar la ley”.

Además, afirmó que “el único pacto” que tiene Buenos Aires “es con su pueblo” y que “les van a ofrecer solidaridad” al resto de las provincias; al mismo tiempo que resaltó que “el pueblo bonaerense no se salva solo”.

“El pacto es el que demostramos cada día, cerca de la gente, en los barrios, escuchando y dando respuestas ante el terrible ajuste que están viviendo los trabajadores, los jubilados, los sectores medios y la industria nacional”, subrayó Kicillof.

Asimismo, señaló que el “recorte” que está atravesando Buenos Aires también “lo están sufriendo a lo largo y a lo ancho del país” porque el Gobierno “está comandado” por personas que “no creen en el Estado”.

“Estamos ante un Estado desertor que no cumple con sus obligaciones y no vamos a aceptar la disolución nacional. No vamos a aceptar el sálvese quien pueda”, remarcó.

Por otra parte, el gobernador bonaerense puntualizó en que “el recorte” está pensando para un modelo de país que propone que “cada provincia se salve sola” y que, debido a eso, van a brindarle la ayuda que puedan al resto del país.

Para finalizar, indicó que el ‘pacto‘ de Buenos Aires “no es de dirigentes, ni de marketing, no es de fotos ni de mentira”, sino que “es real y se demuestra gobernando, trabajando y recorriendo”.

“Sepan bien que tiene también un elemento que consiste en construir una alternativa del campo popular a esta política de hambre, de persecución, de vaciamiento y de entrega”, concluyó. (NA)