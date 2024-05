La bahiense Guillermina González competirá en El Salvador: "Me tengo mucha confianza"

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca el 11 de febrero de 1986. Periodista. Trabajó durante una década en Gente de Básquet e integró el departamento de prensa de varios clubes. En La Nueva desde 2013. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, entre otros.

La bahiense Guillermina González volverá al ruedo internacional hoy, al presentarse en el Panamericano Juvenil de tiro con arco.

El certamen se desarrollará en San Salvador, capital de El Salvador, hasta el domingo y, esencialmente, entregará plazas rumbo a los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025.

Guille entrenó en Capital Federal durante el fin de semana y ayer viajó hacia el país centroamericano junto a su entrenador, Gabriel Martí, y su compañero en arco compuesto, el lurense Bruno Almirón.

También competirán, en recurvo, Tomás Bascary y Alma Pueyo López, junto al entrenador Emmanuel Bobadilla. Paralelamente se desarrollará el Panamericano Máster, con Juan Álvarez y Claudio Marconi en recurvo +50.

El cronograma de actividades indica que hoy se realizarán las prácticas oficiales, mañana se desarrollarán los clasificatorios y desde el jueves, los cruces eliminatorios.

"Me vengo sintiendo muy bien en las competencias; como siempre hay días buenos y días malos, pero logro sobrellevarlo y hacer mi mejor torneo posible. En los torneos internacionales sobre todo es donde siento que logro demostrar mi desempeño y me tengo mucha confianza y fe", le dijo Guille a La Nueva.

La vasta experiencia de la bahiense, que fuera medallista en los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, sumó un peldaño el mes pasado al disputar por primera vez un certamen en la categoría senior, en Brasil, pese a tener aún 19 años.

"En Maricá me vi muy bien disparando, siento que les di una pequeña y gran pelea a la vez a todas pero aun me queda mucho por mejorar para estar a ese nivel. Cada experiencia nos da cosas para aprender y mejorar", comentó.

"Justo hace unos días me estaba acordando de los Juegos en Rosario y la verdad es que creo que he crecido mucho tanto en lo personal como en lo deportivo. Mejoré muchas cosas y afronté desafíos diversos que me enseñaron muchas cosas y me ayudaron a progresar y a lograr todo lo que estoy haciendo", agregó la bahiense, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UTN.

En El Salvador, Argentina irá a buscar varias plazas para Asunción 2025, que será la segunda edición de los Panam Juveniles tras debutar en Cali 2021.

En ese sentido, no solo dirimirán plazas individuales (2) sino que también González-Almirón, en compuesto, y Pueyo López-Bascary, en recurvo, irán por cuotas (3) por equipos mixto.

"El objetivo principal es conseguir plazas para Asunción 2025. A Bruno lo conozco hace casi un año, nos llevamos super bien tirando, nos complementamos y nos entendemos a la perfección", completó Guille.