“El yudo es más que un deporte, en mi caso es un estilo de vida”, dijo Federico Castoldi, experto en la materia

“El yudo es el refugio perfecto cada vez que siento esa necesidad imperiosa de tener que mejorar mi bienestar y mi calidad de vida”.

A los 55 años, Federico José Castoldi no deja de “luchar”. Este Ingeniero Agrónomo, profesor universitario, productor agropecuario, jefe de la agencia INTA en Bahía Blanca y desde el lunes próximo Director de la Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, contó, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play, como fue “convertir” el deporte que practica desde los 5 años en un “estilo de vida”.

A su vez, se explayó sobre la próxima competencia a afrontar, ¿la última de su carrera?

“El jueves estoy viajando a Carlos Paz (Córdoba) para intervenir en el torneo Sudamericano de Veteranos de Judo (entre viernes y domingo venideros). No sé en que nivel estoy y tampoco conozco a los contrincantes, pero voy acompañado de mi familia y de mis padres (Flory y Fredy); y con eso ya gané”, expresó el yodoka de la Academia local Sakura, que funciona en la sociedad de fomento del Barrio Obrero.

“Fede”, cinturó marrón, es uno de los 11 representantes argentinos que dirán presente en el lujoso hotel Mónaco, sede del certamen que organiza y fiscaliza la Confederación Sudamericana.

Participará de la categoría hasta 81 kilogramos y junto a él lo hará, en hasta 100 kilos, su sensei Raúl Nador.

Antes del video de la nota, Castoldi, que busca como fin primordial “terminar los días como deportista luchando en el Dojo (centro de la actividad del judo, pero fundamentalmente un lugar de respeto)”, compartió, mediante un texto, lo que es el espíritu del judo a nivel mundial.

“Conocerse es dominarse, dominarse es triunfar.

Ceder para vencer.

Judoka es el que tiene inteligencia para comprender lo que le enseñan, paciencia para enseñarlo y fe como para creer en lo que no comprende.

Quien teme perder ya está vencido.

Solo se acerca a la perfección quien la busca con constancia, con sapiencia y sobre todo, con mucha humildad.

Saber cada día un poco más y usarlo todo los días para el bien, ésa es la senda de los verdaderos hombres.

El que practica Judo no se perfecciona para luchar, lucha para perfeccionarse.

Cuando compruebes con dolor que no sabes nada, habrás hecho tu primer adelanto en el aprendizaje.

Nunca te vanaglories de haber vencido a un adversario; al que venciste hoy, puede derrotarte mañana, la única victoria perdurable es la que se obtiene sobre la propia ignorancia.

En las aguas de la existencia llega más lejos quien nada como debe, cuando debe y hacia donde debe.

La Debilidad es susceptible; la Inseguridad es iracunda; el Saber y la Fortaleza dan comprensión, el que comprende, perdona.

El cuerpo es un arma cuya efectividad depende de la precisión con que la usa la mente.

Practicar Judo es enseñar a la mente a pensar con velocidad y exactitud y al cuerpo a obedecer con justeza”.

