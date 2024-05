"En la final, mis hijos hincharon por mí", admitió Mario Zaccara, DT de Estudiantes

Twitter: @rodriguezefe

Mario Zaccara miraba hacia la tribuna y ahí estaban dos de sus tres hijos que se identifican con El Nacional: Giuliano, que juega al básquetbol en U23 y Bianca, en la Primera B de hockey.

El conflicto interno que bien pudieron atravesar sus hijos quedó a un lado y así lo demostraron cuando bajaron y compartieron la felicidad con su papá, el entrenador de Estudiantes, que acababa de ganarle la final justamente al celeste.

El amor, claro, es incondicional.

“En la final mis hijos hincharon por mí, je. Pero los otros partidos han ido a ver a El Nacional en vez de seguir a Estudiantes. Es así”, asume Mario, padre también y DT de Valentino, que juega en U13 en San Lorenzo.

Con esa reciente experiencia encima y habiendo aprendido a separar los sentimientos, Mario hoy afronta con mayor naturalidad la reedición de la final, sabiendo que, más allá de la rivalidad, enfrente tendrá su propia hinchada.

En realidad, ese resultado nada cambio dentro ni fuera de la cancha.

“Nosotros seguimos igual, entrenando, siempre con la tranquilidad que si no ganamos la segunda parte del torneo tenemos una final extra. Pero -avisó- tenemos el objetivo de poder ganar los dos tramos”.

Estudiantes visitará a El Nacional, desde las 20.30, en el Américo Mandolesi, ubicado en la sede de calle Chiclana 673, por la cuarta fecha del torneo de Primera.

Como antecedente está la final del primer tramo, a la que el celeste llegó invicto e, inclusive, ganó el primer partido, aunque el albo la dio vuelta y se quedó con el festejo en los dos siguientes juegos.

-¿Qué se dio para que se quedaran con la primera parte del torneo?

-Desde la mitad del año anterior llegamos a una semifinal con Estrella jugando muy bien y después lo mantuvimos. El partido más flojo fue con Sportivo, en Estudiantes, y el otro flojo fue contra El Nacional, de locales. En la Quinta fuimos ganando hasta el tercer cuarto y nos quedamos sin piernas, pero esa derrota fue por error mío, que no dosifiqué bien los minutos y llegaron cansadas al final. Después fuimos regulares, pero el equipo para la final dio un salto de calidad en el aspecto mental.

-¿Cómo juega eso a este nivel?

-Siempre les digo a las chicas que el básquet es un conjunto de cosas, podés tener técnica, pero si no tenés tiro o mentalidad no jugás, y algo que les estuve remarcando fue que durante la semana tenés un 75/80% técnico-táctico y un 20% de mentalidad y, en cambio, en el partido la mentalidad es el 80%. Creo que lo entendieron, estaban unidas, se alentaban y eso permitió que sacáramos la final adelante.

-¿Haber ganado el primer tramo puede relajarlas?

-Puede relajarlas, sí, yo no quiero permitirlo. Todos los días trato de hacer hincapié en eso, más allá que fue una alegría ganar un pequeño campeonato. Ahora todos van a querer ganarnos, como pasaba con El Nacional o 9 de Julio.

-¿Este logro marca la superioridad respecto del resto o puntualmente lograron hacer diferencia en los dos últimos partidos de la serie?

-Dimos un salto y queremos mantenerlo. Lo que le estoy inculcando a las chicas es que debemos mantener el nivel de la serie final, de esa manera tenemos muchas posibilidades de repetir.

-¿Los ayudó a conseguir ese nivel el contexto de jugar una final o considerás que fue el inicio del cambio?

-Uno pretende lograr el concepto de equipo en un plantel y que sea un grupo no significa tener un equipo. Esto se logra cuando todas las partes cumplen con su rol y están interesadas en un bien común, sin egoísmos. Creo que eso lo logramos en la final. El objetivo es tratar de mantenerlo. Aunque hay imponderables. Hace dos fechas que estamos con cinco lesionadas, así intentamos afrontar el nivel de juego.

-Si bien es prematuro, ¿te parece que hoy contra El Nacional por lo corto del torneo se juegan parte del futuro?

-Particularmente no. Sí es un rival importante, tienen un gran equipo, pero no me parece que sea determinante para ninguno de los dos. Lógicamente ellas van a querer ganar porque se quedaron con la espina de que les sacamos el invicto y el primer tramo de las manos.

-¿Que hicieron para que lograrlo?

-Se dio así por una cuestión anímica. A veces no es tan bueno llegar invicto a una instancia definitoria, porque perdés y te llenás de preguntas. Después, en playoffs el jugador no juega igual que en la fase regular. Hay un montón de factores, como el marco, que a veces juegan a favor y otras en contra.

-¿Cómo regulaste en las chicas eso de jugar ante mucho público?

-Fue lindo para ellas y para mí. Las chicas estaban muy a gusto, realmente lo disfrutaron. No vi que sintieran presión. Estuvo muy lindo el marco. También es una realidad que la gente que va al básquet femenino es más bien respetuosa.

Dentro de ese respeto, en la familia Zaccara comprobaron que se puede convivir con amor a pesar de la “rivalidad”.

La fecha completa

En la programación correspondiente a la cuarta fecha comienza a las 20.30, sobresaliento El Nacional-Estudiantes, en el "cajón" de Chiclana 673, arbitraje de Lucas Andrés y Francisco Irrazábal.

También jugarán Argentino-Sportivo (dirigiendo Yamila Nicoletta y Alixia González) y Altense-9 de Julio (contralor de Ariel Mallemaci y Estefanía Zárate). Libre, Pacífico.

Posiciones

1º) Estudiantes (3-0), 6 puntos

2º) Sportivo, (2-1), 5

3º) El Nacional (2-0), 4

3º) 9 de Julio, (2-0), 4

5º) Pacífico (0-3), 3

5º) Altense (0-3), 3

7º) Argentino (0-2), 2