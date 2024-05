Fuerte reducción de personal en una gran empresa y dos periodistas emprendedores

--Buen día, Juan, ¿cómo va todo? ¿Vendiendo algunos verdes o comprando? Te pregunto de esto porque mejor ni hablar de la Copa Argentina, ¿no?

--Mirá, ni compro ni vendo dólares, aunque te acepto la pregunta porque esta semana el blue volvió a ser motivo de atención por su fuerte suba, y en cuanto a lo otro, directamente ni te contesto. No estás en condiciones de hablar de fútbol.

--Ja, ja, te perdono porque advierto que estás de capa caída. Se te nota en la cara.

--Dale, pedite los primeros cortados y arranquemos. Hace demasiado frío como para andar escuchando ciertas cosas.

--Hablando de frío, acá se siente bastante. ¿Tito tendrá gas o habrá que prender alguna salamandra a leña?

--Tiene, pero la situación está bastante complicada en la provincia y no sé si las restricciones llegarán solo al GNC en las estaciones de servicio.

--Epaa. Contá, algo más sabés...

--Mirá, si esto sigue así las industrias también van a tener problemas, y te digo más, en una de esas ya los tienen. Atenti con este tema porque la mano viene dura.

--Uh... para qué te pregunté. Mejor cambiemos de rumbo y tirá alguna de esas novedades que normalmente tenés cada domingo y de las que se suele hablar después en la semana.

--Epaa... Tampoco es para tanto, pero tengo una que seguro te va a interesar, aunque lamentablemente no se trata de una buena noticia.

--Metele igual, sabía que no me ibas a fallar. Dale, te escucho.

--Si bien aún no tuve confirmación oficial por parte de la empresa, sí pude constar la noticia por varias fuentes, y todas me dijeron lo mismo.

--Perfecto, listo, ya hecha la presentación, andá al grano por favor.

--Cortá con la ansiedad, esto es una charla, no un interrogatorio, por más que hoy todo tenga que ser ya.

--¡Daleee!

--Me enteré que va a haber una muy fuerte reducción de personal en la central termoeléctrica Luis Piedra Buena, de Ingeniero White.

--Uh... no sabía y son esas cosas de las que uno nunca quiere enterarse...

--Tal cual. Según pude averiguar, en principio van a desafectar una de las máquinas y la otra va a quedar en “reserva fría”, es decir, en disponibilidad. Ahora creo que, por la falta de gas, está funcionando a fuel oil, pero después queda en reserva fría, aunque no es algo que arranque inmediatamente porque poner en marcha una central de ese tipo te lleva no menos de 18 horas.

--Ok, pero hablame de la reducción de personal.

--Mirá, se habla del recorte de la mitad del plantel. Algunos me dijeron que desafectarán a unos 20 trabajadores fuera de convenio y entre 50/60 de convenio.

--Un golpe muy duro.

--Sin duda. Por lo que sé una mínima parte van a ser reubicados: 20 trabajadores en Transba y 4 en Transener, a otros les darán una especie de prejubilación y el resto quedarán aparentemente desafectados.

--Mejor ni te pregunto por el futuro de esa central termoeléctrica.

--Esto obedece a una reorganización estratégica en la Central Piedra Buena para ajustar su estructura operativa y adaptarse mejor a las demandas actuales, asegurando así su funcionamiento futuro. Esto es lo que te pude conseguir.

--Perfecto, pero seguí tirando novedades, Juan, aunque ya solito te metiste en temas industriales y portuarios, así que comentame algo de la puja entre Bahía y Río Negro por el megaproyecto de GNL. ¿Alguna novedad?

--Varias en los últimos días. La más importante es que entró a jugar el gobernador Axel Kicillof y mediante un decreto declara de interés provincial la iniciativa de YPF y Petronas en Bahía, lo que, según entiendo y estimo, presupone todo el apoyo de la provincia para que se concrete en el puerto local. Pero hubo otras acciones.

--¿Por ejemplo?

--Otra fue el apoyo de la región y también el apoyo de los gremios.

--No sabía, dame más detalles.

--Y... el otro día la Región Oceánica Bonaerense (ROB), que integran municipios y cámaras empresarias de Necochea, Quequén, Coronel Rosales, Mar del Plata, Balcarce, Azul, Olavarría, Tandil, Bahía Blanca, Miramar, etc, firmó una nota señalando el apoyo a la concreción de la planta en Bahía.

--Importante, pero me hablaste también de los gremios.

--Ah sí, tenés razón. El otro día la Federación de Petroleros privados y la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval, junto a la UNS y la UTN, se reunieron en un workshop para trabajar en el presente y futuro del Puerto local como Hub de transferencias de cargas inflamables, y allí hubo un apoyo general de los gremios a la concreción del proyecto GNL en Bahía.

--Ahora sí. Y además, te agrego que días atrás, durante la reunión del Consejo Regional del Sudoeste Bonaerense, también se apoyó la concreción en Bahía del proyecto YPF–Petronas.

--Exacto, eso fue durante el último encuentro del ente que integran los 12 municipios de la región, realizado en el puerto. Y me olvidaba, la delegación local de la Cámara de la Construcción (Camarco) señaló y argumentó las razones por las que Bahía es el mejor lugar.

--¿Qué dijo?

--Es largo, pero mencionó cuestiones viales, desarrollo industrial, mano de obra, licencia social para operar, disponibilidad de un puerto que opera todos los días del año y no necesita obras de abrigo, étc, Por eso Camarco dijo que se trata de una solución más conveniente técnicamente, la que traerá consigo el ingreso de divisas por exportación más rápidamente, y el proyecto más económico, pero me quedo con esta frase: "Esperamos que así lo entiendan quienes tienen la decisión en sus manos".

--Impecable, pero parece que la decisión de la localización del proyecto va a pasar más por la política que por las evaluaciones técnicas, independientemente de lo que sea mejor para el país.

--Me dicen que si eso pasa, que si no se tienen en cuenta las cuestiones técnicas y dejan afuera a Bahía, sería un verdadero despojo para la ciudad, una locura. Fijate que acá el proyecto está superavanzado, hasta pude ver un mapa con el lugar donde irían los tanques, etc. Habrá que ver si Petronas avala una jugada política y no económica.

--Bueno, al menos el viernes empezó a cambiar la bocha y Bahía no aparece tan sola, fijate que incluso el martes habrá una importante reunión en La Plata.

--Exacto, según anunció Alejandro Dichiara, presidente de la Cámara de Diputados, todos los bloques de la Legislatura bonaerense, más el representante del Ejecutivo, el ministro de Producción, Augusto Costa, y la vicegobernadora Magario, escucharán la propuesta de Bahía en boca del intendente Susbielles y a partir de ahí harán un proyecto de declaración conjunta de aval a la inversión de YPF y Petronas en Ingeniero White.

--También vi que el Concejo, por unanimidad, pidió que la planta se instale en Bahía.

--Sí, y sumale el pedido de diputados nacionales de Buenos Aires en tal sentido, todos encabezados por la bahiense Karina Banfi y entre los que se destacan José Luis Espert, María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Marcela Campagnoli, Eduardo Finocchiaro, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, Sergio Palazzo y Victoria Tolosa Paz.

--¿Cambiamos de tema?

--Dejame que te comente una cuestión más sobre esto.

--Decime.

--Dentro de los numerosos puntos a favor de Bahía, el medioambiental es clave porque la situación local resulta mucho menos conflictiva que en la costa rionegrina.

--¿Adónde apuntás?

--Me acaban de pasar info desde la Asociación Ambientalista del Sur, donde están convencidos que debe realizarse en el puerto de Bahía, teniendo en cuenta la perspectiva de la sustentabilidad.

--Explicame.

--Claro, desde la AAS consideran que la industria petrolera es un mal necesario, con el menor impacto posible en el ambiente, hasta que la transición energética ya no requiera de hidrocarburos. Por eso, entienden que construir instalaciones portuarias en Río Negro generaría una innecesaria emisión de gases de efecto invernadero además de invadir un ambiente protegido.

--Sí, vi que hay un parque nacional ahí nomás, mientras que acá la reserva de usos múltiples permite determinadas actividades.

--Desde la ASS señalan que el Consorcio tiene a la sustentabilidad como directriz, así lo expresa la “Visión Portuaria 2040” y ellos poseen un convenio con el Puerto y están trabajando en certificaciones que lo avalan. Por otro lado, la ciudadanía cuenta con el CTE para controlar el medio ambiente en el ámbito portuario.

--¿Algo más de ese sector?

--Una breve. ¿Te acordás que te dije que estaba anunciado el amarre en White de un buque de la Armada estadunidense que brinda al portaviones de ese país que llegará al Mar Argentino?

--Sí claro, me dijiste incluso que eso podría cambiar.

--Y eso fue lo que pasó, no llega a Bahía, aunque tampoco me confirmaron que amarre en la Base Naval, lo que sería más lógico.

--Bien, ahora sí, pidamos otro par de cortados y pasemos a otras cuestiones. ¿Dale?

--Me parece perfecto.

--Ok, voy llamando a Tito y te escucho.

--Bueno, vos bien sabés que nosotros jamás hacemos periodismo de periodistas, pero ya que se viene nuestro día, dejame que te comente una linda novedad.

--Dale, el 7 de junio está cerca. Adelante.

--Dos colegas, Flor Albanesi y Mariano Ferracutti abrieron Hakuna Matata, una casita de fiestas en Láinez al 1600.

--Uh... Qué bueno, felicitaciones a los nuevos emprendedores. Se merecen que les vaya muy bien.

--Tal cual, el local es de 150 m2. Ellos compraron el fondo de comercio y la renovaron de cero. Fijate que ofrecen animación, juegos al aire libre, cancha de fútbol y básquet, dos castillos inflables, pantalla gigante, luces y parlantes, laberinto estructural con cama elástica y pelotero, metegol, máquina de burbujas, cocina completa, vajilla...

--Pará, pará. No me cuentes más. Conociéndolos seguro que ofrecen lo mejor de lo mejor, de eso no hay duda.

--Sí, y según me dicen, luego irán por la habilitación del local para juntadas de amigos, porque tiene capacidad para 40 personas.

--Bueno, contame algo del caso del hombre que estuvo unos dos años preso, acusado del homicidio de su vecina, Zulema Cristina Denda (68), asesinada durante 2022 en el barrio Cooperación II.

--No mucho más: el acusado, José María Suárez, fue juzgado por un jurado popular (es un derecho que le asiste) y declarado no culpable. Para delitos que prevén la prisión perpetua, como el de Denda, con que uno de los 12 jurados lo crea inocente, o no vote por su culpabilidad, será puesto en libertad.

--Pero además de los dos años preso que estuvo este hombre, también es cierto que no se sabe quién mató a esa mujer.

--Exacto. Tenemos un nuevo crimen impune en la ciudad. Pero si querés tengo detalles del caso de otra persona que también estuvo presa y que luego fue declarada inocente, aunque fue sometido a un juicio tradicional.

--Avanti, me interesa.

--Ok, el protagonista es el empresario Gustavo Aníbal Paulo Vecchi, quien demandó por daños y perjuicios al Estado provincial, por un total de 600 millones de pesos.

--Seguí.

--Después de estar 11 meses preso, acusado de brindar los medios para que mujeres que alquilaron departamentos suyos ejercieran la prostitución, la jueza Correccional Susana González La Riva lo declaró inocente; la Sala I de la Cámara Penal anuló ese juicio y ordenó otro, que realizó su par María Laura Pinto y también terminó con la absolución. La misma Cámara revocó y condenó a Vecchi, a 4 años y medio de cárcel. Sin embargo, la defensa llegó con un recurso a la Corte provincial y se ordenó una revisión, a cargo de la Cámara Penal Mar del Plata que, finalmente, lo absolvió.

--¿Y qué considera el demandante?

--Vecchi demandó al Estado por entender que hubo falencias en la tarea de la Fiscalía y también del Servicio Penitenciario Bonaerense, porque dice que no lo cuidó, ya que contrajo tuberculosis en el tiempo que estuvo preso y eso le generó secuelas en su salud, más el daño psicológico y social, incluso para su familia.

--Y sí…

--Por otro lado hizo una presentación ante la Procuración bonaerense, para denunciar un supuesto mal desempeño de los fiscales Mauricio del Cero y Marina Lara, quienes intervinieron en esta causa. Señaló que ambos direccionaron la investigación (calificó de infausta la acusación) y, por otro lado, que no se investigó a un hombre por el delito de trata de personas, pese a las pruebas reunidas.

--¿Dónde presentó la demanda judicial?

--En la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata. Veremos cómo marchará la cosa.

--¿Vamos levantando campamento?

--Antes te tiro algunas breves.

--Ok.

--La primera es que TGS inicia, por segundo año consecutivo, el programa “Tercer Turno” junto a DUBa – Discapacitados Unidos, la reconocida institución local que trabaja por la inserción de personas con discapacidades en la práctica de distintos deportes adaptados, y el instituto Técnico La Piedad.

--Sí, muy bueno, sé que ofrece un primer acercamiento al básquet, con el objetivo primordial de que niños y niñas accedan a aprender y practicar ese deporte de manera no competitiva. ¿Y las otras novedades?

--¿Qué más?

--Tres más muy cortitas. Dos tienen que ver con el Colegio de Escribanos: una es el Concurso de Fotografía 2024, que gira sobre el aporte que a su comunidad realizan los adultos mayores y la otra es que en la 43 Jornada Notarial Bonaerense se conocieron los trabajos premiados y entre ellos está el de un bahiense.

--Pregunta obvia. ¿A quién distinguieron?

--A Santiago Scattolini, presidente del Colegio local, quien recibió el premio ”Patricia Elena Trautman” a la excelencia académica al trabajo, por “Función certificante digital”, un poco el área en que se fue especializando en el último tiempo.

--¿Y la última?

--Anotá: mañana lunes, a las 18, en Zelarrayán 560, continúa el ciclo "Historia y Tango en el cine", que presentará Hay que educar a Niní, protagonizada por Niní Marshall y Francisco Álvarez, con entrada libre y gratuita. Además, el escritor José Valle realizará una breve introducción en cada encuentro.

--Impecable. Hasta la semana que viene, Juan, seguramente ahora vas a seguir con los festejos patrios. Cosa que me parece muy bien.

--Así es, hoy también festejamos el 25 de Mayo. Chau, José Luis, nos vemos el próximo domingo.