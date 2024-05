DUBa. disfrutó de un día feliz y emotivo en sus nuevas canchas: "El proyecto del club no va a parar"

Discapacitados Unidos Bahienses (DUBa.) disfrutó de un día emotivo y llenos de festejos en el marco de la inauguración oficial de sus dos canchas de césped sintético, ubicadas en el Parque Independencia.

Las nuevas instalaciones llevarán el nombre "Daniel Cardone", histórico colaborador del club y padre de Franco, actual presidente de la institución.

Además del acto y del corte de cinta protocolar, del que participó el intendente municipal Federico Susbielles, la jornada contó con distintas actividades a lo largo de todo el día.

Por las malas condiciones climáticas no pudo hacerse presente Ariel Ortega, tal como estaba anunciado, ya que el vuelo que debía traerlo desde Buenos Aires no pudo aterrizar en Bahía por la tormenta.

No obstante, en las flamantes canchas de 20 metros por 45 que serán utilizadas para distintos fines, se realizaron partidos de exhibición de las escuelitas municipales y de los deportistas de DUBa. así como también con enfrentamientos entre los equipos de fútbol senior de la Liga del Sur.

Mientras que la jornada finalizó con un partido a modo de espectáculo del que partició Martín "Gula" Aguirre y distintos políticos, periodistas y allegados al club, para darle un cierre ideal a una jornada festiva y para el recuerdo.

Este gran logro conseguido por DUBa. forma parte de una nuevo avance dentro de un proyecto mucho más amplio, en el que planean construir un polideportivo adaptado, techar las piletas que se encuentran linderas a estas instalaciones y mucho más.

Cardone: "El proyecto no va a parar"

Franco Cardone, presidente de DUBa. y quien encabeza a ese gran grupo de incansable colaboradores que trabajan por y para el club, fue el primero en tomar la palabra en el acto de inauguración.

"Estoy muy feliz y emocionado. Estamos orgullosos de lo que somos. Hace muy poco tiempo no teníamos absolutamente nada y tener estas canchas no saben el esfuerzo que significó...", abrió Franco.

Además del clima festivo, la jornada también transcurrió en un contexto de emoción por parte de todos los que componen a la institución, al recordar a Daniel, Lucas "Capocha" Alaniz y Silvina, compañera de vida de Andoni Irazusta, histórico representante del club.

"Veo a mi hermano Martín y mi hermano Santi, acá esta mi vieja (María Rosa Zamponi), y a mi viejo, que está en el corazón, lo extrañamos. No es poca cosa que las canchas lleven el nombre de él. También extraño mucho a Capocha, que está su padre ahí, Darío. Extraño mucho a Silvina, que hace un mes se nos fue. Sabemos que ellos están acá con nosotros, porque lo sentimos de corazón", dijo, con la emoción a flor de piel y en su voz, Cardone.

Fiel a su estilo, se secó las lágrimas, siguió adelante y enseguida volvió a poner la mirada en el futuro, en seguir haciendo grande a DUBa.

"El proyecto que tiene el club no se va a parar en el corto plazo, al contrario vamos a trabajar por tener aún más proyectos", avisó.

"Todavía nos faltan colocar las luces -agregó- y muy pronto se viene la cantina y la cocina de DUBa. al lado de las canchas. Saben que nuestro proyecto incluye poder hacer una cancha de básquet y techar las piletas para poder calefaccionarlas".

Por último, agradeció a los presentes y dejó en claro el lema de todos los que componen el club.

"Gracias de corazón, no por esto sino porque siempre que hicimos algo, la gente colaboró. Bahía Blanca y DUBa. crecen de la mano", cerró.

Susbielles: "Gracias DUBa. por el ejemplo"

El intentedente municipal Federico Susbielles también disfrutó de la jornada en el Parque Independencia y, aunque no se sumó al picón, si vivió desde afuera las incidencias de la exhibición, entre risas y festejos.

"Quiero poner en valor a la gente que está acá, a la gente que labura y pone el corazón y a cada deportista de DUBa.", comenzó su discurso Federico.

Luego, recordó cuando desde DUBa. comenzaron a proyectar una parte de todo lo que ayer vieron hecho realidad.

"Hace unos años cuando tenían este sueño y me lo contaron, sinceramente, a mí me parecía una cosa inalcanzable. Y la verdad que hoy ver ese gimnasio levantado, el playón, estas canchas, ver que cada vez hay más deportistas, la verdad que antes no lo veía... pero ahora si veo hacia allá estoy viendo (en un futuro) un gimnasio cerrado, un polideportivo y las piletas techadas también", se ilusionó el intendente.

Desde su lugar, Susbielles también se sumó al recuerdo de Daniel, Capocha y Silvina.

"Me parece que la mejor manera de recordar a las personas que uno ama y que trabajaron tanto por la institución es seguir soñando, es seguir generando utopías para avanzar y me parece que ustedes son especialistas. Y me parece que en Bahía tenemos que juntarnos, unirnos, animarnos a soñar y a construir una ciudad que no discrimine, una ciudad que tenga espacio para todos. Gracias DUBa. por el ejemplo y por tanto amor; y a ir por más", cerró "Chubi".

Una institución dentro de otra

Andoni Irazusta pasó por todos los puestos dentro de DUBa. y es un emblema dentro de esta institución histórica para la ciudad.

"Tengo una felicidad muy grande, son muchos años trabajando en DUBa. En algún momento fuimos pocos, pero a de a poco fuimos sumando gente y hoy logramos un equipo de trabajo que fue haciendo las cosas más fáciles y entre todos se pudieron lograr muchas cosas", señaló El Vasco, quien actualmente ocupa el cargo de protesorero.

"Estar dando este paso dentro del proyecto del polideportivo -agregó-, es muy gratificante y emocionante porque desde la discapacidad puedo decir que el deporte es importantísimo porque mediante un juego uno puede ver cómo se van corriendo las limitaciones y realmente suma y ayuda mucho a la inclusión y la inserción en la sociedad. Al autovalidismo, uno va aprendiendo a convivir con la discapacidad sabiendo que se pueden hacer muchas cosas. El deporte en esa línea es importantísimo, así que seguiremos trabajando para que muchos chicos puedan tener esa posibilidad y tratando de generar actividades que sean realmente inclusivas para que puedan participar gente con y sin discapacidad".

Lógicamente, para él también fue un día muy cargado desde lo emocional, más allá de la felicidad y buena energía que reinaba en el ambiente.

"No puedo dejar de recordar a Daniel, que antes de decirte buen día te preguntaba en qué te podía ayudar; realmente un grande. En Capocha, un tipo hiper positivo, que con su dificultad siempre siguió adelante y miraba hacia adelante. Y Silvina, un ser de luz que me acompañó siempre y que sabemos que los tres siempre van a estar acompañándonos y empujadnos. Por ellos y con ellos seguiremos trabajando en este proyecto y en la cuestión de generar oportunidades para muchos más", cerró Andoni.