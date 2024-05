Bahía tiene nuevo DT: "Voy a dirigir a jugadoras que hicieron muy grande a nuestra Asociación a nivel país"

(Nota ampliada de la publicada en la edición impresa)

El seleccionado mayor de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey es uno de los equipos más exitosos del deporte local en los últimos años.

El rendimiento grupal y sus estadísticas compitiendo a nivel nacional así lo avalan, ya que por ejemplo es el único combinado de la disciplina en haber estado en los últimos cinco torneos entre los cuatro mejores del país.

Todo eso reúne el nuevo desafío que afrontará Leonardo Woodward, el flamante entrenador de Bahía, quien reemplazará en el cargo a Pablo Laschiaza, quien luego de un año decidió dar un paso al costado por motivos personales.

El experimentado DT regresará a los procesos de Seleccionados luego de 8 años y dirigirá por primera vez al mayor de Damas, encabezando el cuerpo técnico para afrontar el Campeonato Argentino de Selecciones, que se disputará en Mendoza del 22 al 25 de agosto.

"Me sorprendió el llamado de Sergio (NdR: Nasso, Coordinador de los Seleccionados de la ABH), porque ya estaban armados los cuerpos técnicos y no me había enterado de la salida de Pablo", reconoció Leo en diálogo con La Nueva.

"Las otras tres veces que me habían hablado para dirigir al Mayor dije que no -agregó-, en ese momento de mi vida no estaba interesado porque tenía otras prioridades y no le podía dedicar la energía que necesita esto. Y ahora que veía que podía acomodarme familiarmente, le dije (a Sergio) si me lo dejaba pensar. Lo hablé con Javier Pérez Moreno y Tomás Rossi y nos pusimos de acuerdo para acompañar al Selección", amplió Leo.

Javier (como preparador físico) y Tomi (asistente), ambos cercanos a Leo en Universitario y quienes también formaban parte del cuerpo técnico de Laschiaza, se sumaron al proyecto y todo tomó forma.

"Si no tenía preparador físico lo veía más difícil -admitió-, más que nada por la confianza y por ser un proceso corto. Necesitaba alguien con el que pudiéramos manejar el mismo mensaje. Con Tomi siempre he compartido y tengo la mejor, por eso lo elegí y también había pensado en Cristian Bossia pero no se lo dije porque ya había agarrado Seleccionado (DT del Sub 14). Cuando me dijo Javi que sí y armamos qué podíamos hacer, ahí empezamos a armar una lista y empecé a preguntar quién podía participar y hasta el día de hoy sigo preguntando: todavía no terminé de armar la lista", avisó.

En ese sentido, el combinado de nuestro medio realizará cuatro encuentros antes de la competencia oficial en la elite nacional.

Según la agenda propuesta por el DT, el preseleccionado se reuniría en cuatro ocasiones: una en junio, dos en julio (una en Buenos Aires) y otras dos en agosto (en Bahía o Monte).

"Uno va a intentar ayudar a un grupo de jugadoras que hizo crecer mucho a nuestra Asociación. La realidad es que me va a tocar dirigir jugadoras que creo han hecho a nuestra Asociación muy grande a nivel país. Para mí es un gran desafío. Primero agradezco a Sergio que me dio la oportunidad, segundo la chance de dirigir a estas jugadoras que como entrenador te ayudan a seguir pensando y creciendo. Eso también lo valoro. Me llamaron y hoy que podía dar una mano, quería estar presente para ayudar al crecimiento del hockey", reconoció el DT.

Durante los últimos años, Bahía consiguió ser parte de la elite dentro de la elite, codeándose desde su ascenso (2017) con las mejores Asociaciones del país y consiguiendo cuatro medallas de bronce y un cuarto puesto.

El año pasado, de hecho, fue tercero tras vencer a Córdoba (2-1) en el partido por la tercera ubicación.

"Creo que tuvimos muy buenas camadas y tienen un sentido de pertenencia de la ABH muy grande. Creo que en los distintos momentos, y hubo distintas tormentas, los jugadores siempre estuvieron presente. Eso lo valoro y lo admiro mucho", señaló Leo.

"Las chicas tienen un sentido de pertenencia muy grande -continuó- y muchas disfrutan el encontrarse y también las debe poner contentas año tras año ver que escriben una nueva página del hockey bahiense. Yo siempre digo: son generaciones doradas. Las chicas la motivación la tienen. En este caso tenemos la oportunidad los entrenadores de compartir, aprender y enseñar. Creo que es así, ahora tenemos que armar un grupo", avisó.

El palmarés que ostenta el Seleccionado también representa un gran desafío para Leo, quien disfrutará de esta nueva experiencia.

"Creo que hay jugadoras de muchísima jerarquía, tuve la suerte de haber dirigido algunas cuando eran muy chicas. Es un desafío muy grande. Disfruto mucho el dirigir y lo veo como una oportunidad de ver de cerca el nivel más alto del país. Yo soy un entrenador de club, que podemos vivir el Súper 8 como gran desafío y un escaloncito más es cuando todas las chicas de esos clubes se juntan en sus Selecciones. Este es el torneo más importante que puede dirigir un entrenador de club en nuestra Asociación. Lo vivo como eso: la chance de poder dirigir a las mejores jugadores de nuestra Asociación, en el torneo más importante del país", enfatizó.

En Mendoza, Bahía compartirá competencia junto a las locales y las Asociaciones de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, San Juan y Salta y la Federación de Córdoba.

"Dios quiera poder estar a la altura de lo que vienen demostrando. Uno siempre tiene la ilusión de eso o más para el hockey bahiense en cualquiera de sus categorías. Me interesa poder estar ahí, me gusta mucho la competencia, necesito esa adrenalina. Espero estar a la altura de esa adrenalina, pero quiero ver a los mejores cómo juegan y seguir creciendo en esto que me encanta y tengo la suerte de poder acompañar a este grupo de chicas", cerró Leo.