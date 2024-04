Tres Arroyos: cómo sigue la causa por el arresto de dos policías

Dos efectivos de la Policía Federal continúan en condición de aprehendidos después de que el fin de semana los arrestaran en Tres Arroyos, porque al parecer amenazaron e intentaron extorsionar a un empresario de aquella ciudad investigado en una causa por presunto narcotráfico.

Es que al menos hasta esta mañana el juez de Garantías subrogante en Tres Arroyos, Esteban Usabiaga, no había resuelto el pedido de la fiscalía para convertir en detención la aprehensión de Alan Santillán y Luciano Penisi, agentes de la delegación de la Federal en Mar del Plata.

Los acusados le habrían exigido a Carlos Baliña, dueño de una empresa de transporte en Tres Arroyos, la entrega de "50.000 dólares" a cambio de desvincularlo de la pesquisa por tráfico de droga a cargo de la justicia federal de Necochea, y de la cual ellos mismos aparentemente participaban.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Si bien Baliña denunció la maniobra extorsiva, decidió actuar por cuenta propia a raíz de la supuesta inacción de la justicia.

Uno de los efectivos de la Policía Federal aprehendidos.

El sábado el denunciante se reunió con los agentes de la Federal en una estación de servicio ubicada en el acceso a Tres Arroyos, simulando su intención de pagarles la coima.

“Nunca hubo billetes marcados dentro de mi mochila. Cuando llegué, me dijeron que fuéramos al baño de la YPF y en ese momento vi que (uno de los policías) tenía un arma de fuego. Me negué a seguirlo y le dije ‘no, no te la doy (en referencia a la mochila); mejor vamos a mi camioneta'", explicó Baliña en declaraciones al diario tresarroyense La Voz del Pueblo.

"Vi que tomó el arma y la cargó como para dispararme, pero alcancé a manoteársela y le rompí la cabeza con un golpe. Después llegaron mis primos y, entre todos, les dimos una paliza y llamamos a la Policía”, agregó.

Los autores de la tentativa de chantaje al parecer manifestaron que la maniobra fue parte de la investigación que realizan por presunta infracción a la ley de drogas (23.737).

El caso en La Nueva.

El escandaloso caso deriva de una causa por presumible comercialización de estupefacientes que tramita el juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, la cual tomó estado público por una nota en La Nueva. a fines de 2017.

En ese expediente se sindica a Baliña y al fiscal de Tres Arroyos, Carlos Lemble, quien, por estar su fiscalía en turno en ese momento, recibió la denuncia del empresario a raíz de los aprietes por parte de Santillán y Penisi.

Sin embargo, el funcionario público (bajo la órbita del Departamento Judicial Bahía Blanca) se excusó de investigar la presentación de Baliña por estar denunciado en relación con el presunto tráfico de drogas en Tres Arroyos.

Finalmente la causa por coacción contra Baliña quedó a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 16 de Tres Arroyos.

El juez Usabiaga debe decidir si estas actuaciones son de competencia ordinaria o corresponde que las investigue la justicia federal necochense, con jurisdicción en Tres Arroyos.

En una primera instancia el magistrado "denegó la declinatoria de la causa" solicitada por la fiscalía provincial, al considerar la medida "prematura".