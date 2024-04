El expresidente uruguayo José Mujica anunció que tiene un tumor en el esófago

El expresidente de Uruguay José Mujica (2010-2015) anunció este lunes que tiene un tumor en el esófago.

Mujica, de 88 años, dijo en una conferencia de prensa que la enfermedad le fue detectada durante un chequeo médico realizado el pasado viernes.

“Se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, informó.

Agregó que esta le afectó -entre otras cosas- los riñones, lo que crea “obvias dificultades” para técnicas de quimioterapia o de cirugías. ”Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia”, dijo.

“En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre”, agregó con una de sus habituales metáforas. “Veremos lo que pasa”.

Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, aseguró no obstante que mientras pueda seguirá militando en las filas de los izquierdistas Movimiento de Participación Popular (MPP) y Frente Amplio, fiel a su manera de pensar, y entretenido con sus verduras y sus gallinas.

“Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir”, dijo.

El mensaje a los jóvenes: “Luchen por el amor, nadie se salva solo”

El expresidente de Uruguay José Mujica, a la izquierda, y su esposa Lucía Topolansky. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo)

Durante su anuncio, Mujica también quiso enviar un mensaje a los jóvenes.

“Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va”, dijo. “El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”.

Finalmente, agregó que la única libertad que existe está en la cabeza y se llama “voluntad”.

”Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces”.

“Por lo demás, estoy agradecido y que me quiten lo bailado”, concluyó.

Influyente líder izquierdista

Célebre por su austeridad, sencillez y estilo directo, José “Pepe” Mujica fue uno de los líderes más destacados de la ola progresista en América Latina a principios de siglo, convirtiéndose en un influyente referente de la izquierda a nivel mundial.

Su vida ha inspirado numerosos libros, documentales y películas.

En los años sesenta, integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, por lo que estuvo prisionero entre 1972 y 1984 durante la última dictadura militar en Uruguay.

En 1989 fue elegido diputado y posteriormente senador por el Frente Amplio. Entre 2005 y 2008 ocupó el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el gobierno de Tabaré Vázquez.

En las elecciones presidenciales de 2009 fue elegido 40.º presidente de Uruguay tras vencer en el ballotage a Luis Alberto Lacalle, padre del actual mandatario Luis Lacalle Pou, con el 52 % de los votos.

Después de ocupar la Presidencia, fue elegido senador dos veces más, en las elecciones de 2014 y en las de 2019. Renunció a este último cargo el 20 de octubre de 2020, retirándose de la actividad política para dedicarse a la militancia popular.

Desde 1972 está unido sentimentalmente a Lucía Topolansky, dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular y vicepresidenta de Uruguay entre 2017 y 2020. La pareja se casó en 2005. (Infobae)