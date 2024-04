La polémica maniobra que marginó a Agustina Cavalli de las semifinales en Tulsa

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca el 11 de febrero de 1986. Periodista. Trabajó durante una década en Gente de Básquet e integró el departamento de prensa de varios clubes. En La Nueva desde 2013. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022 y a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, entre otros.

Dos veces muy cerca de acceder a las semifinales de la Copa del Mundo de BMX racing estuvo Agustina Cavalli este fin de semana, en Tulsa, Estados Unidos.

La bahiense volvió a la competencia de elite tras ausentarse en las primeras cuatro fechas (en Nueva Zelanda y Australia) y se deslizó por la techada pista de Oklahoma como hacía tiempo no se percibía.

"Fue genial, la pasé increíble. Pude correr tranquila y concentrarme más en lo que estaba haciendo y creo que en la pista se vio que me pude desenvolver mucho más que antes. Tengo mucho más para dar y obvio mucho más para trabajar, pero por fin siento que empecé a correr", le contó Agus a La Nueva.

El sábado, por la quinta fecha del calendario 2024, Cavalli llegó a los cuartos desde el last chance y fue de mayor a menor, siendo superada en los últimos metros.

Ya el domingo, por la sexta fecha, la historia fue inversa y con un desenlace al menos polémico.

Esta vez, Agus clasificó directamente desde el Heat 2 a los cuartos de final, gracias a su cuarta colocación con un tiempo de 41s 365.

Luego sí, en los cuartos, luchó palmo a palmo con la australiana Lauren Reynols quien, en la recta final, bloqueó el camino de la bahiense y se quedó con el cuarto puesto y el pase a semis.

"Desde mi punto de vista fue (una maniobra) sancionable. Me di cuenta en el acto que ella se cruzó en mi línea, básicamente se vino desde arriba de la curva y se puso adelante; si no me movía, me tocaba. Me quitó toda la velocidad y ya después no pude hacer mucho. De cualquier forma antes y después de esa vuelta yo ya estaba feliz", mencionó Cavalli.

En lo inmediato, la rider local entrenará en Tulsa hasta trasladarse Rock Hill, Carolina del Sur, sede del Mundial entre el 12 y el 18 de mayo.

"Me tocaron unos cuartos de final muy difíciles, así que salí a dar una buena vuelta e intentar lo que se pueda. Salió algo muy bueno y positivo que podría haber terminado en una clasificación a semifinal, así que más que contenta. Me siento muy bien", concluyó Agustina.

