San Francisco demostró tener muy buena "Quijada" en un arranque demoledor

San Francisco arrancó el 2024 a toda orquesta. Ganó los primeros cuatro compromisos y ante Liniers dejó una gran imagen en el éxito 3 a 2. El Santo tuvo varios valores destacados, entre ellos el riocoloradense Lautaro Quijada.

El extremo por izquierda jugó su primer partido como inicial e inició el camino a la victoria ante el chivo.

Obviamente que arrancar así siempre es lindo. Sumar de a tres en la primeras cuatro fechas es muy valioso. Se entrena y se trabaja para tener este presente, y lógicamente este comienzo genera mucha ilusión y muchísimas ganas de seguir por este camino”, destacó el 11.



“Contra Liniers era un partido clave y sabíamos que iba a ser difícil. Ellos tienen muchos jugadores de jerarquía, pero nosotros hicimos lo que nos pidió el cuerpo técnico y todo se dio a nuestro favor”, amplió.

--Jugaron un excelso primer tiempo.

--Tuvimos un gran primer tiempo, pero terminó con un resultado muy mentiroso (2-1). En el primer tiempo tuvimos cuatro o cinco situaciones de gol muy claras que no pudimos aprovechar, ellos después se encontraron con un gol medio de carambola y se nos complicó. Por suerte tenemos al 10 (por Matías Soto Torres) de nuestro lado y clavó el golcito que nos hizo quedar con los tres puntos para cortarnos un poquito en la tabla.

--Conociendo a Carrillo, no les va a permitir dormirse en los laureles.

--Para nada. Nosotros apuntamos siempre a mejorar partido tras partido. Tenemos un gran cuerpo técnico que nos hace trabajar de la mejor manera y que trata de corregir los errores que se cometen en un partido. Los objetivos están claros, sabemos lo que queremos, pero para poder conseguirlos tenemos que seguir trabajando de esta manera.

“Se valora mucho que siempre queremos ser los protagonistas, que buscamos tener la pelota y lastimar al rival a través de los movimientos que se entrenan en el día a día. Obviamente tenemos muchas cosas por corregir, pero jamás resignamos esa idea”, agregó Lauti.

--Te tocó ser inicial por primera vez en el año y no defraudaste.

--Uno siempre quiere jugar, se entrena y trabaja todos los días para estar de la mejor manera, tanto en lo físico como en lo futbolístico, y estoy contento porque fui de entrada y pude convertir.

--¿Te sacaste la mufa?

--Estaba esperando el gol, pero lo más importante fue que nos pudimos llevar los tres puntos. Cuando te toca ser inicial hay que aprovecharlo y cuando no toca hay que tratar de darle la mejor energía a los compañeros que salen a la cancha. La prioridad siempre es el equipo.

--¿A qué apuntas en lo individual?

--Tratar de jugar la máxima cantidad de partidos posible. Antes de empezar el año, le comenté a Martín (por Carrillo) que la idea era tener un poco más de llegada al gol porque el año pasado convertí poco. Después, estoy en el club ideal para seguir creciendo en todo sentido y estoy muy feliz de pertenecer a San Francisco.

--Estás en una institución que no para de crecer. ¿Cómo se vive desde adentro?

--Es un club muy lindo, humilde, ordenado y que está creciendo a pasos agigantados. El otro día me puse a pensar que llegué en el 2020 y que ya estoy en mi quinta temporada en el club. En el 2022, por temas personales, me fui a jugar La Pampa, y al regresar fue cuando más noté que el crecimiento fue impresionante.

“Después, me parece que hacer las cosas bien durante tantos años da sus frutos y se vio reflejado en la temporada pasada, donde vivimos un año histórico, logramos ascender a la A, logramos clasificar a un torneo regional y en esa competencia llegamos a semifinales, que no es poca cosa. Estamos en un club muy lindo, rodeado de gente muy buena, que cada día hace lo mejor para que a uno no le falte nada. Estoy seguro que San Francisco va a seguir creciendo y a uno le genera mucho orgulloso formar parte de esta historia", concluyó el mediocampista ofensivo el "Santo".

EL NUMERO

6--

Las conquistas santas. Lautaro Quijada llegó a las 6 conquistas con el tanto ante Liniers. El oriundo de Río Colorado --nació el 6 de noviembre de 1998-- suma 57 compromisos. (*) Datos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.