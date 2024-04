Milei le respondió a Cristina Kirchner: “Ustedes dejaron un país destruido con 60% de pobres”

Javier Milei salió a responderle a Cristina Kirchner, después del fuerte discurso que la expresidenta dio en Quilmes con críticas al libertario. "La gente se caga de hambre por el modelo que ustedes defendieron durante décadas", la cruzó el actual mandatario.

Milei se expresó a propósito de una de las frases que Cristina pronunció para cuestionarlo. "Te puede haber votado el 60 por ciento, pero si después la gente se caga de hambre y lo echan del trabajo, ¿de qué sirve?", fue lo que dijo ella en el acto de inauguración del microestadio Néstor Kirchner en Quilmes, donde la acompañó la camporista Mayra Mendoza.

"La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres", escribió el presidente en sus redes, una hora después del cierre del discurso de CFK.

Y completó con una contestación directa a la pregunta de Kirchner: "¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron... VLLC".

Ya en pleno discurso de Cristina, Milei había retuiteado un mensaje que publicó más temprano este sábado. "EXPLICANDO EL NERVIOSISMO...", escribió, con mayúsculas, para comentar el gráfico sobre tendencia y proyección para las elecciones legislativas 2025, un punto que ya viene marcando en su calendario rumbo al futuro del Gobierno.

En la proyección se ve que "al espacio de Milei" lo elegiría el 52,2%, mientras que "al peronismo de CFK, A. Kicillof y S. Massa" lo apoyaría el 37,9%. Un 9,8% reúne el ítem "otros espacios", en un escencario que —según la proyección, atribuida a la firma Aresco— es de polarización.

En su discurso, la exvicepresidenta le dedicó varias críticas al gobierno de Milei. Dijo que "no tiene un plan de estabilización", lo calificó de "anarcocolonialista" y le reclamó un "golpe de timón".

"Por más que el Presidente se enoje, se burle, haga caritas. No tiene plan de estabilización. No es una cuestión técnica, es una cuestión política y social, la sociedad y los empresarios tienen que creer en eso para tener efectividad. Este gobierno no lo tiene: es solamente un plan de ajuste", enfatizó.

Además, al Presidente lo trató de "dogmático" y le hizo un consejo. "Cuando la cabeza no entra en el sombrero, no achique la cabeza. Agrande el sombrero. Es por ahí", apuntó Cristina.

Milei no fue el único en cuestionar a Cristina por su acto en Quilmes

La exvicepresidenta también se metió fuerte en la interna peronista: se mostró disciplinadora, dejó cuestionamientos para el gobierno de Alberto Fernández y pidió "no discutir cómo hacer para que le vaya mejor a la dirigencia, sino a la gente".

"En 2019 nos eligieron porque se acordaban cómo habían estado hasta 2015. El problema fue cuando alguno pensó que nos habían votado por los buenos modales. Cuando pensás eso y dejas de lado todo lo otro, terminamos como terminamos. Me hago cargo, no esquivo el bulto, pero siempre voy de frente: no soy de las que tiran la piedra y esconden la mano", fue uno de los pasajes más contundentes sobre la experiencia del Frente de Todos.

Al respecto, dos referentes del peronismo bonaerense publicaron mensajes irónicos en sus redes sociales, mientras hablaba Cristina. El primero en hacerlo fue Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, de conocido enfrentamiento con Máximo Kirchner, a quien se enfrentó por el control del PJ bonaerense.

"Otra vez sopa!!!", escribió Gray, delante de un plato de sopa y de espaldas a un televisor que transmitía el acto de Quilmes y tenía a la exvice en primer plano.

Lo siguió, sincronizado, Juan Zabaleta. "¿Vos querés seguir tomando sopa?", manifestó el exjefe comunal de Hurlingham —donde tuvo su interna con el camporista Damián Selci— y con pasado como ministro de Desarrollo Social en el gobierno de Alberto Fernández.

En su publicación colocó un video que lo muestra maniobrar un cucharón y servir sopa. "Basta de sopa, Flavia. ¿Vos querés seguir tomando sopa?", preguntó. "Nooo", le respondió su compañera de video. "¡Vamos!", celebró Zabaleta. (Clarín)