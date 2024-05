Villa Mitre ganó en El Fortín, Olimpo goleó en Viedma y Sansinena empató en Mar del Plata

Dos triunfos y un empate cosecharon esta tarde los equipos de nuestro medio, tras disputarse íntegramente la octava fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A.

Ganaron Villa Mitre y Olimpo, mientras que Sansinena empató.

En nuestra ciudad, el tricolor venció a Deportivo Rincón de Los Sauces por 2 a 0 y sumó su segundo éxito en fila.

Los goles de la Villa llegaron en el segundo tiempo, por intermedio de Gabriel Jara (a los 76 minutos) y Sebastián Jeldrés (79m.).

Por su parte, el aurinegro volvió al triunfo tras golear a Sol de Mayo en Viedma por 3 a 0.

Los tantos del triunfo los anotaron Maximiliano Osurak (12m.), Lionel Segovia (a los 68 minutos del segundo tiempo) y Enzo Coacci (a los 73 minutos del complemento).

El partido estuvo demorado por un lapso de media hora en la segunda mitad, debido a que se tuvo que esperar el regreso de la ambulancia, que debió trasladar al delantero local Héctor Morales luego de un fuerte golpe con el arquero bahiense Martín García.

Foto: Diario El Cordillerano

Por último, en Mar del Plata, el elenco de General Daniel Cerro empató ante Kimberley por 1 a 1.

El albirrojo, dirigido por Mauro Brunelli, comenzó ganando con gol de Joaquín Parra a los 55 minutos.

Mientras que el dueño de casa lo igualó con tanto de Axel Pereyra a los 71.

Salvó el invicto

El resto de la programación tuvo un triunfo local y un empate agónico.

Esta igualdad le sirvió a Germinal de Rawson para seguir liderando como único invicto del grupo.

El elenco chubutense terminó 1 a 1 ante el colista Cipolletti, que había comenzado ganando con gol de Matías Kucich, a los 60 minutos.

El puntero de la zona lo empató a los 90, con tanto de Nicolás Rosa.

Además, en Tandil, Santamarina goleó a Círculo Deportivo por 4 a 1.

Los tantos del aurinegro los hicieron Matías Labaroni (22m.), Joaquín Jara (41m.), Enzo Gelabert (45m.) y Francisco Doñate (46m.)

Para la visita achicó la diferencia Damián Villalba.

Lo que viene

La novena programación se jugará el próximo miércoles y tendrá los siguientes enfrentamientos:

-15hs: Olimpo vs Kimberley

-15.30hs: Sansinena vs Santamarina

-15.30hs: Círculo vs Villa Mitre

-16hs: Dep. Rincón vs Germinal

-20hs: Cipolletti vs Sol de Mayo

Así está la tabla

-Posiciones: 1°) Germinal, 18 puntos; 2°) Olimpo, 16; 3°) Villa Mitre, 15; 4°) Círculo, 13; 5°) Sol de Mayo, 11; 6°) Kimberley, 10; 7°) Dep. Rincón, 8; 8°) Sansinena, Santamarina y Cipolletti, 6.