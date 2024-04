"La mirada financiera está trayendo la destrucción del sistema", dijo el titular de la UTN Bahía Blanca

El decano de la UTN en Bahía Blanca, Alejandro Staffa, dijo esta mañana que "la mirada financiera está trayendo la destrucción del sistema" y se mostró satisfecho con la convocatoria y la repercusión que tuvo la marcha universitaria realizada ayer en gran parte del país, incluida nuestra ciudad.

"Vemos que no es prioridad, que no hay una política de desarrollo en educación, ciencia y tecnología. Solo hay una mirada de recortar lo que ellos consideran un gasto. El pronóstico es bastante negativo, pero entendemos que esto no puede seguir así, deberán ampliar la mirada y no solo observar la parte financiera. La marcha buscó hacer notar que esa mirada financiera está trayendo a la destrucción del sistema. Lo que hoy no se invierta se va a notar en el corto, mediano y largo plazo", amplió.

En diálogo con Panorama, por LU2, comentó que está "gratamente sorprendido y agradecido por la manifestación que hubo ayer, no solo de los claustros universitarios, sino también de los gremios, de la CGT, del propio intendente y de las familias que acompañaron".

"Es claro que tiene que ver con la valoración que tiene la sociedad con el sistema universitario y la importancia de que el Estado invierta en la educación pública para que esto sea un motor de movilidad social", agregó.

Y continuó: "Fue un claro mensaje al gobierno, ha sido masivo en todo el país; en Buenos Aires sorprende la multitud. Entiendo que esto tendrá una lectura positiva y se continúe financiando la educación, la ciencia y la tecnología".

Miles de bahienses, entre estudiantes, docentes, autoridades educativas y vecinos autoconvocados se concentraron ayer por la tarde sobre la avenida Alem para participar de la marcha local en defensa de la educación pública y en contra del ajuste presupuestario dispuesto por Nación para el sector.

Staffa se ubicó al frente de la movilización, junto al rector de la Universidad Nacional del Sur (UNS), Daniel Vega, y la rectora de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Andrea Savoretti.

"Creo que el sistema universitario ha hecho docencia ayer, dando significado de lo que es un sistema público de educación, que es parte de nuestra tradición y nuestro ADN", sostuvo.

Más adelante, el decano ofreció dos ejemplos para contextualizar el estado actual del sector.

"No somos súper optimistas, pero por lo menos deberían atender lo mínimo, que es el funcionamiento y las becas. La canasta estudiantil está en 430 mil pesos en Bahía Blanca, con alquileres en alza; son limitantes para los estudiantes que quieran ingresar o continuar. Esperemos que, por lo menos esas variables, se ajusten. Es esencial", remarcó.

Finalmente, señaló que el aumento del 70 % en el cronograma de pagos a las universidades nacionales, anunciado por el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, "es engañoso".

"Se depositó un 70 % de lo que se denomina cuota caja mensual, de marzo. Pero el presupuesto es mucho más. El incremento que se efectuó es mínimo, es totalmente engañoso el anuncio, es un 70 % sobre el 10 % del presupuesto", advirtió.

"Lo vamos a utilizar para el pago de servicios. En enero pagamos un millón, en febrero 2 y en marzo 3,5 millones de pesos de electricidad nada más", completó.