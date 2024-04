El Gobierno consideró que la marcha por las universidades está “incentivada por la política”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy que el Gobierno alcanzó un acuerdo con las autoridades universitarias para incrementar el presupuesto en dos tramos, y consideró que la marcha convocada para mañana está “incentivada por la política”.

“El jueves hubo diálogo y un acuerdo. El Gobierno aumentó el 70% las partidas de gasto en marzo, habrá otro 70% en mayo y se dispuso una partida extraordinaria para hospitales universitarios”, planteó el funcionario nacional en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

“Eso transforma a la marcha en una marcha incentivada por la política. No digo que no sea algo genuino de los alumnos, es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar. No consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones”, sostuvo, y agregó: “Siempre vamos a defender a los alumnos, a su derecho a educarse y tener un futuro en la Argentina; es por lo que único que estamos acá”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La semana pasada, y consultado sobre la propuesta del Gobierno, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aclaró que la oferta “no resuelve nada”. “Después de más de un mes de reclamos, se dijo que a partir de marzo iba a dar el aumento del 70% sólo para gastos de funcionamiento. Un capítulo aparte son los docentes”.

La movilización universitaria al Congreso y a la Plaza de Mayo, convocada para las 15:30, tiene apoyo del kirchnerismo, la CGT, un sector de la UCR y la Coalición Cívica. A su vez, la UBA lanzó un video institucional con el siguiente mensaje: “Creen que estamos dormidos. Que miramos para otro lado. Que las diferencias nos debilitan. Lástima. Porque aceptar al que piensa distinto es lo que nos hace únicos. Cuidemos los que nos une”.

Aumentos de sueldos y el escándalo en el Senado

Adorni, en otro pasaje de la conferencia de prensa, también se refirió a la polémica sesión en la cual los senadores se votaron un incremento salarial. “Son debates legislativos. Más allá de estar o no de acuerdo, estuvo bastante claro que somos parte de la sociedad que no queremos ver ese tipo de espectáculo bochornoso”, aseguró, y completó: “Nos pareció lastimoso, incluso la forma. No hay gente de nuestro espacio que estén a favor de lo que se hizo y de la manera en la que se hizo. Rayó lo desagradable y mucho más la forma de justificarlo”.

También, y consultado sobre los cambios de escalafones en algunas áreas del gabinete, negó que ello implique un aumento extra del gasto público y explicó que se trató de correcciones administrativas. “No hay un solo peso que se modifique del gasto público. Hoy los salarios están congelados de manera indeterminada”, sostuvo.

El pasado jueves, los senadores tardaron 50 segundos en votar (y aprobar) un proyecto de resolución sobre tablas que implicó un aumento de las dietas. Se hizo a mano alzada, así no quedaba registro, más allá de las imágenes, de quiénes fueron los que votaron a favor. Así, los sueldos en mano de los legisladores pasará, desde junio, de $1,7 millones a más de $4 millones.

Esta resolución generó un fuerte malestar social. También a nivel político, sobre todo del presidente Javier Milei, que criticó con dureza a los senadores. A menos de 24 horas, el bloque de La Libertad Avanza anunció que presentará un proyecto de ley para retrotraer el incremento en las dietas de los legisladores.

“Los libertarios no queríamos formalmente el aumento. Fue una expresión clara mía en la reunión de labor parlamentaria previa. No queríamos el aumento y de que esto se trate, porque va en contra de todo lo que decimos nosotros”, señaló el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, y puntualizó que la presentación del nuevo proyecto es para que “el aumento de las dietas no se aplique y se suspenda la resolución” convalidada en el recinto.