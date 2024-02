Covatti se queda unos días más: "Siempre trato de darle un buen espectáculo a la gente"

Tan sólo las primeras cuatro baterías del 500cc y algunas del 200cc y 50cc se pudieron correr anoche, luego de que una inoportuna pero insistente llovizna obligara a suspender la novena y penúltima fecha del Campeonato Internacional de Speedway.

Pese al arduo trabajo de los organizadores, fue imposible poner en condiciones a tiempo la pista del Antonio Miranda y pasadas las 22.30 decidieron reprogramar la actividad.

La velada, además, tenía el atractivo de que sería la tercera y última presentación del Nicolás Covatti antes de regresar a Europa para encarar una nueva y exigente temporada.

No obstante, el ganador de la fecha 8 del certamen, tenía una buena noticia para darle a todos los amantes de la categoría que ayer acompañaron en gran número.

"La idea mía es tratar de hacer el premio coronación, logré cambiar el vuelo para el miércoles 14. Pero bueno, hay que ver la organización cuando decide hacer la fecha", contó Nico en zona de boxes.

Según el calendario, el Coronación debe realizarse ese mismo miércoles aunque se presume que pueda adelantarse para disfrutar de la presencia del pringlense en una noche especial.

Covatti se sumó al Campeonato Internacional en la séptima fecha, en busca de sumar rodaje antes de encarar un nuevo desafío a nivel profesional luego de estar cuatro años abocado exclusivamente a la competición doméstica.

El siete veces campeón italiano se sumará al equipo británico Plymouth Park Gladiators para el campeonato 2024 de la Championship League, retornando así a la competición profesional.

"El nivel de los chicos del 500 mejoró un montón lo que se ve obviamente son las complicaciones económicas del país. A los chicos se les complica con los fierros, las gomas y al Club para conseguir el apoyo, también la dificultad de la gente para venir cada fin de semana… es complicado", reconoció Nicolás.

"Es una cosa bastante delicada -agregó- porque hay que entender que es un campeonato internacional, traer un piloto extranjero tiene costo, todos los elementos no hay nada en el país… yo sé que mucha gente la compara con otra categoría que puede haber en Bahía pero es algo totalmente distinto. Pero viendo todas las limitaciones económicas que hay, yo lo veo muy bien (al Campeonat), es para sacarse el sombrero".

-Y venir de una realidad totalmente distinta y encontrarte con esto, ¿qué significa para vos, cómo te impacta?

-Es para sacarse el sombrero. Porque de países del primer mundo, que no existen los más mínimos problemas económicos, tienen las mejores ligas, con los mejores pilotos del mundo, hay menos de la mitad de la gente que hay acá adentro. Ver el sacrificio que hace la gente para venir a ver a los pilotos, es admirable. Por eso para mí siempre es una alegría venir, porque la gente viene de Pringles, de Bahía, de la zona, por eso es el esfuerzo grande que hago para tratar de estar las fechas que se puedan.

-¿Cuánto te suma las fechas que puedas hacer acá, para lo que viene después?

-Es importantísimo, porque mi temporada arranca aquí y en Europa está todo frenado. Siempre es positivo tener la posibilidad de girar, porque después se arranca con un poquito de ventaja. Volverme con estas carreras es fundamental.

-Se viene otro desafío…

-Sí, por cuestiones de que se dio un buen año en 2023 decidimos volver al mundo profesional.

-¿Impensado en el último tiempo?

-No… lo había descartado el último tiempo pero a veces la cabeza trabaja así. La vidad de uno que hace un deporte es un poco así, son altos y bajos. La temporada que tuve me dio la chance de tener las propuestas que me llegaron y evaluando con la familia y un montón de cosas lo decidimos. No va a ser fácil porque lleva una organización que es bastante complicada de entender pero no es nada que no haya hecho antes. Sí con otra experiencia y otra cabeza que hoy tengo, se me respetan más mis condiciones, lo que me da el espacio para que yo pueda pensar más en lo que es correr y el resto lo hagan otras personas.

-Remarcabas la cantidad de gente que viene acá, que no pasa en las mejores ligas del mundo, que esa gente encima mucha venga por vos, ¿qué te genera?

-Aunque a esta altura yo ya no sienta que tengo demostrar nada, me genera un poco de presión por el simple hecho que quiero que sea una noche perfecta porque sé que mucha gente hace mucho esfuerzo, viaja, hace muchos kilómetros y me siento con la obligación con devolver el servicio que uno paga. Que es la entrada y ver un espectáculo. Por eso yo siempre le digo a los chicos que se controle todo, porque a veces una tuerca puede dejarte afuera de carrera. Yo eso no lo permito, no quiero que pase porque me lo tomo muy en serio.

-¿Es algo que siempre estuvo en tu esencia o lo aprendiste allá?

-Lo aprendí con los errores de la vida, de lo que fui viviendo en mi carrera. Y, también, con la mentalidad de enfocarme y decir yo esto lo quiero hacer en serio y para eso hay que hacer estas cosas. No va más perder una serie por no haber contralado algo, los chicos que me acompañan lo saben perfectamente. En los últimos años se ha trabajado de esta manera y el camino no es malo, porque aún llegado con el vuelo sobre lo hora o a última hora, con cansancio, he tratado de darle una alegría a la gente porque hace un gran sacrificio y se merecen que el espectáculo que están viendo siendo de buen nivel.

Mientras se espera la confirmación oficial del calendario, la gente sabe que podrá disfrutar del espectáculo de Nico -al menos- por unos días más.