Diego Dal Santo: “Imaginé muchas veces a Diego Maradona ojeando este libro”

"El Diego en números es una investigación que me llevó aproximadamente 7 años de trabajo firme. Desde allá por 2016, que entra en una etapa final y que después se ve un poco dilatado en la época de la pandemia. El objetivo fue recopilar en un mismo lugar todo lo que tenía que ver con las estadísticas de la carrera de Diego”.

La admiración por Maradona pudo, al final, traducirse en un hecho concreto: un libro con valioso contenido que surgió de una investigación profunda y de la pasión que le transmitió su propio autor, Diego Dal Santo.

“Está dividido en dos grandes capítulos: clubes por un lado y la Selección por otro, ambos de forma cronológica. Después está todo: fechas de cada partido, los equipos que se enfrentaron, resultado, árbitro, estadio y calificación de la actuación de Diego”, expresó el abogado santarroseño.

Dal Santo se autodefine como “maradoneano” y de ahí su paciencia y astucia para hurgar en sitios no frecuentados y conseguir datos desconocidos del ídolo.

“Si googleabas había acceso a muy pocos datos de su carrera. Diego fue, para mí, el último gran jugador previo a internet y hoy resulta que cualquier futbolista tiene sus estadísticas en redes sociales, en páginas como transformarket. Diego no las tenía. Traté de profundizar en lo poco que había”, señaló.

“Hay una búsqueda inicial con El Gráfico y luego Clarín, La Nación, Popular, Crónica. Y los partidos en el interior del país con diarios de cada provincia. En el extranjero: As, Don Balón, Marca, El Mundo Deportivo, Guerin Sportivo, Il Mattino, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, entre otros”.

Dal Santo se basó en material de época para encontrar cierta objetividad que hoy no se consigue de determinados partidos.

“Fui reconstruyendo cada partido y el día por día de lo que pasaba con Diego. Fueron apareciendo así un montón de partidos en distintas ciudades del país. Descubrí datos increíbles, desconocidos. Por ejemplo, si bien sabíamos cuántos goles había hecho Diego quizás no sabíamos cuántos fueron de manera amistosa; tampoco había certeza de cuántas asistencias había dado porque una parte grande de su carrera en Argentino Juniors no está filmada”, reveló.

Entre otros datos se realza el de los números de camiseta usó Diego.

"En Argentinos usó la ‘9’, la ‘10’ y la ’11; en Boca la ‘10’ y en Nápoli la ‘9’, la ‘10’ y la ‘16’. Cuando no se puso la ‘10’ es porque le cedió el número a Gianfranco Zola, quien se decía era el sucesor de Diego”, subrayó.

“Pensando en que un libro puramente de estadísticas puede resultar aburrido, entre partido y partido se cuento qué hacía Maradona durante la semana. Y se menciona la cantidad de premios recibidos: por ejemplo, Diego tiene el premio consecutivo durante 2 años al mejor gol de la Liga italiana. En el libro figuran cuáles fueron esos goles y cómo ganó esos premios".

El libro detalla un gol oficial de Diego en la selección juvenil, que ni siquiera en la AFA está registrado.

"Imaginé muchas veces a Diego ojeando este libro y recordando detalles que habían sucedido años atrás, a partir de su lectura”, dijo emocionado.

Dal Santo no detuvo su marcha y se encuentra trabajando en un segundo libro que refiere a la visita de Maradona a La Pampa, antes de Estados Unidos.

“Busco recrear, en tres grandes capítulos, toda esa historia. La primera parte es una introducción que cuenta un poco qué era el Diego que vino a La Pampa. El Diego post Italia ´90, su primer doping, Sevilla y Newell's, el repechaje contra Australia, los balines contra los periodistas en febrero del ´94”, resume.

“Entonces: ¿por qué Diego termina viniendo a la Pampa? Luego, el capítulo central tiene que ver con Diego en La Pampa analizado desde dos ópticas, que es toda la gente de la provincia que colaboró, desde (Miguel Ángel) Campanino prestándole el gimnasio de boxeo y dándole algunas clases; la gente del campo que lo hospedó, personas que compartieron sus entrenamientos, periodistas y fotógrafos que lo entrevistaron, la visita a una escuela hogar. Entrevistas personales con cada uno de ellos”, adelantó.

Una segunda parte tiene que ver con la gente que acompañó desde Buenos Aires a Diego.

“Charlas con Marcos Franchi, Néstor Lentini, Fernando Signorini, Daniel Arcucci y, para el final, Claudia, Dalma, Gianinna y Daniel Cerrini”.

"Tengo una página de fan en Facebook, que denominé calle Diego Maradona. Me sirvió para dar publicidad al proyecto que fue presentado en 2003", dijo Diego Dal Santo.

La anécdota con Marco Tardelli

"En el primer libro me pasó algo muy gracioso, en esa búsqueda de material. Como Diego cambió más de 120 camisetas, en el amistoso entre Argentina e Italia de mayo del '79, hay una foto muy conocida de Maradona con la camiseta de Italia. A partir de algunas fuentes rastreo que se la había cambiado con Paolo Rossi, y le mandé mensaje a los italianos que jugaron ese partido, por las redes sociales, para poder chequearlo", señala.

En esa búsqueda tuvo la oportunidad de hablar con Marco Tardelli. Y le preguntó si sabía con quién había cambiado la camiseta ese partido, pero el jugador italiano no lo recordaba.

Sin embargo, hace tres meses Dal Santo encontró una foto y comprobó que el que la la había cambiado con Maradona era precisamente Tardelli, a quien volvió a contactar para contarle la novedad.

"Fue algo muy loco, ni él lo podía creer de lo que pasó en ese momento. Y yo me di cuenta de la magnitud que tenía hablar con un campeón del mundo como Tardelli. El libro tiene varias historias de este tipo. Inclusive, hay algunas que aparecieron después, como para hacer una ampliación del mismo", revela Dal Santo.

La frase

"Desde el año 2005 tengo una página de fan en Facebook, que en ese momento la denominé calle Diego Maradona, y me sirvió para dar publicidad a lo que fue el proyecto, que lo presenté en 2003. La intención era que La Pampa tuviera una calle con su nombre. Lo solicité en el Consejo Deliberante, y lo di a conocer en las redes sociales. Hoy es un orgullo personal y la calle le brinda un gran homenaje a Diego".

En todas las canchas

Las estadísticas oficiales son de público conocimiento, pero las vueltas de la vida de Diego generaron un sinfín de números desconocidos para el hincha de a pie. “Tengo todo sobre Diego, desde las estadísticas del showbol, partidos a beneficio, partidos despedida... Hasta tengo lo que jugó en Ritmo de la Noche en 1991", contó Dal Santo.

Y remarcó que "la parte de los amistosos, que me pareció que era sumamente importante, es de las menos conocidas de su carrera. De esta manera, le fui dando forma a algunas cosas. Por ejemplo, él dijo que uno de sus mejores goles de su carrera fue contra Deportivo Pereira jugando para Argentinos Juniors, y ese gol fue en un amistoso (ver video)”.

El Diego solidario

Hay, en el libro, distintos matices que reflejan el costado solidario de Maradona para participar en distintos eventos en plena disputa de la liga italiana.

Otra arista que refleja el libro es el costado solidario de Maradona para participar en distintos eventos en plena disputa de la liga italiana. Un ejemplo es cuando, luego de ganarle a la Juventus el domingo 3 de noviembre del 85 con su famoso gol, Diego viajó con los hermanos a jugar un amistoso entre Scalea y el representativo de Unicef.

Otro se dio el 11 de marzo de ese mismo año, cuando jugó un partido en Bérgamo a beneficio de chicos que tenían problemas en la sangre. En la previa Diego estaba en New York para la firma de un contrato con una marca de gaseosa.

Como el partido venía muy bajo en ventas lo contactaron y le pidieron si podía jugar. Maradona respondió que iba directo de Estados Unidos pero que le hicieran llegar los botines. Cuando terminó, Diego agarró a cada uno de los jugadores que asistieron, entre ellos Platini y Rummenigge y les dijo “bueno muchachos si ustedes se van sin poner plata no entendieron nada”.

El donó 5 millones de liras y obligó a los compañeros a que donaran.

En relación a este tema, Dal Santo agrega que “Diego jugó en esa época un partido famoso en Acerra a beneficio de un nene que tenía un problema en el paladar. Lo interesante es que él quería que se hiciera en el San Paolo con el Napoli, y Ferlaino le dijo que no. Entonces para que el partido no fuese oficial hubo un equipo que jugó con 12 jugadores y Diego pagó el seguro de sus compañeros. Esas imágenes jugando en el barro están en internet y demuestran la grandeza que tenía”.

El libro no sólo se aproxima en números sino que tiene historias de Diego relatadas por sus compañeros, como la que se dio en el mundial de México 86, cuando él llegó y vio los botines de algunos, y les dijo “muchachos. no pueden jugar un mundial así”. Enseguida llamó por teléfono a Puma y le pidió botines para todos.

Dal Santo cuenta que no pudo conocer a Maradona pero sí atesora entre sus recuerdos el momento en que en Radio Mitre, en el 2006, Gonzalo Bonadeo lo cruzó al aire con Pelusa por haber sido el impulsor de la calle con su nombre. “Diego me dijo que había leído la carta que le envié unos años antes. Me temblaban las piernas. Después yo me imaginaba a Maradona con el libro en la mano y que juntos recordáramos partidos, pero no se pudo porque en el proceso de la escritura, vino la pandemia y después su muerte”.

Algunos números de Maradona

-Jugó 589 partidos oficiales de clubes.

-152 partidos amistosos de clubes.

-15 partidos oficiales en la selección juvenil.

-13 partidos amistosos en la selección juvenil.

-91 partidos oficiales en la selección mayor.

-89 partidos amistosos en la selección mayor.

-19 prácticas pre mundialistas.

-36 otros (partidos a beneficio, despedida de otros jugadores, fútbol sala, etc)

-Más de 120 cambios de camiseta con rivales.

-También están los números de controles antidoping, infiltraciones, premios, reconocimientos, récords, los goles que hubiese marcado con el reglamento actual y mucha más información extra.