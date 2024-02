Alan Nungeser: “En la Liga, los nombres no te aseguran nada”

La contratación de Alan Nungeser hizo ruido. El atacante bahiense pasó de Sporting a Rosario Puerto Belgrano y le puso pimienta al mercado de pases.

Sin embargo, el delantero formado en Villa Mitre dejó en claro que tomó la decisión desde lo económico y que siempre mostró respeto hacia las instituciones donde le tocó jugar.

En un mano a mano con La Nueva. el “Ruso” quiere aportar su cuota goleadora en el elenco de la casaca francesa que conduce Horacio Schumacher.

“Que los dos equipos de Punta Alta estén en distintas categorías me ayudó a tomar la decisión que tomé. Pero, más allá de todo, en Sporting terminé de la mejor manera, tanto con los dirigentes, con la gente y con los compañeros. Incluso, Julio (Moreno) me dijo que antes de que tomara una decisión, que lo llamara. También hablé con la gente de Rosario y les dije que primero tenía que hablar con Sporting. Prioricé lo económico, se lo comuniqué a las dos partes y acá estoy”, contó el delantero de 31 años.

“Antes el fútbol era para darse un lujo, hoy en día es para vivir. Tengo una familia y estoy construyendo. Y el dinero lo necesito. Obviamente, sabía que este cambio iba a generar algo, pero la gente de Sporting fue muy respetuosa. Espero que lo entiendan porque también siempre fui respetuoso. La decisión fue sólo mía”, amplió.

Nungeser valoró el trato que le dispensaron en las dos entidades de Punta Alta.

“Sporting me brindó todo el año pasado y siempre le voy a tener respeto. Lo mismo me pasa ahora en Rosario. Después la vida sigue, esto es un trabajo y uno trata de hacer las cosas de la mejor manera posible”, enfatizó.

“Acá nos conocemos todos y en la Liga nadie se va a hacer más rico ni más pobre. Siempre el folklore del fútbol es lo más lindo de todo. Hoy me toca estar en Rosario y ojalá podamos lograr el objetivo que están persiguiendo. Me encontré con un club ordenado, con la cancha que está quedando muy linda”, amplió.

--También te van a exigir goles.

--Y está perfecto que me exijan; sé que es así. Están entusiasmado y contentos porque se formó un gran plantel. Nos falta conocernos un poco más, pero será trabajo del “Colo” (por Horacio Schumacher). Estamos desarrollando una buena pretemporada, como tiene que ser, con buenos trabajos del profe y del técnico.

--¿Cómo te recibieron?

--Bien. Conocía a varios. Ya compartí planteles con varios de los chicos, con el “Cholo” Fernández (Pedro), Nico Orellana, Naza (Romero), Abbadie y Segovia. Hay algunas caras nuevas, pero a la mayoría de los chicos los enfrenté.

--Se viene una exigente temporada en el Promocional.

--La verdad que sí. Creo que será un lindo torneo. Libertad y Rosario fueron los equipos que más se reforzaron, pero el año pasado con Sporting nos armamos para pelear el campeonato y terminamos jugando la Promoción. En la Liga, los nombres no te aseguran nada y Rosario va a tener que competir contra todos los rivales. Me parece que es prematuro hablar de candidatos.

--¿Te gusta este formato de competencia?

--A mí me gusta A y B. es más competitivo. Está perfecto. Hay equipos de la B que se armaron para ascender y no estaría bueno que se unifique.

--¿Dónde te sentís más cómodo, de 9 o por afuera?

-- Depende del compañero con el que juegue. He jugado con un 9 e ir por afuera y también como centrodelantero y un compañero por afuera. Por ejemplo, jugué con Rodrigo Sánchez, Joaquín Susvielles y Juan Pablo Zárate en Villa Mitre y ellos iban por adentro, lo mismo con Nazareno Romero en Huracán. Soy de amoldarme al compañero que tengo al lado.

--Da la sensación que con Nazareno van a volver a compartir dupla de ataque.

--Es una de las posibilidades, pero hay que ganarse el puesto y pelearla en cada entrenamiento. De mitad de cancha hacia adelante tenemos muchas variantes y esa situación jerarquiza mucho más el grupo. El DT todavía está probando y no tiene nada definido

--¿Qué es clave para poder amalgamar un equipo protagonista?

--Es fundamental el grupo, antes que los nombres y las individualidades. La buena gente es clave porque vos necesitas de todos. Para que haya un equipo competitivo el que está afuera también tiene que sumar y hacer que el titular no se relaje. Siempre es positivo que te compita el que está afuera porque te exige mucho más. Todo arranca desde el vestuario porque por más que tengas once cracks, las cosas no van a salir tan fácil.

--¿Qué te dejó el paso por Sporting?

--Sinceramente, en lo personal, no terminé muy satisfecho con mi rendimiento. Hay que ser autocrítico y reconozco que no tuve un buen torneo.

“Esto es fútbol. Siempre y cuando uno sea respetuoso, está en uno poder decidir dónde quiere jugar”.

