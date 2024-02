Delfina Chaves se prepara para el estreno de "Máxima", la serie sobre la reina de Holanda

Delfina Chaves está emocionada con su último desafío laboral y cada vez que puede comparte imágenes del proyecto. Ayer, la actriz y protagonista de Máxima volvió a subir a su cuenta de Instagram material promocional de la serie sobre la vida de la argentina que llegó a convertirse en la reina de los Países Bajos. Sin embargo, ahora las fotos y los videos son vistos por los fanáticos desde una óptica distinta: es que los rumores indican que entre ella y Martijn Lakemeier, el joven que le da vida al rey Guillermo, nació el amor.

La protagonista y una de las grandes revelaciones de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV) posteó durante la tarde del miércoles varios de los afiches de la biopic que lleva el sello de VideoLand, la productora neerlandesa encargada de la realización de la ficción.

En la serie de tres imágenes se la puede ver como Máxima en distintos momentos de su vida: vestida de gala con un diseño en rojo en lo que podría ser un palacio; formal con un traje gris, una camisa blanca y el pelo suelto en la calle mientras un grupo de fotógrafos la persigue y durante unas vacaciones en la nieve, con guantes de cuero, gorro de lana y un saco de estampado escocés.

Además del título de la serie, figura la fecha de estreno: el 20 de abril (en nuestro país todavía no tiene plataforma confirmada).

Una semana antes de publicar los afiches, la productora compartió un nuevo adelantó y causó emoción entre quienes esperan ansiosos verla. En el trailer se puede ver la química que hay entre los personajes de Máxima y Guillermo, una complicidad que parece haber traspasado la pantalla y que se habría convertido en realidad.

Hace unos días, Ángel de Brito y sus angelitas aprovecharon un móvil con Paula Chaves, hermana de la actriz, para intentar confirmar lo que detrás de escena circula con fuerza: el flamante romance de Delfina con el actor que interpreta a Guillermo. Entre risas, referencias a las hermanas Calabró —recordemos que Iliana mandó al frente en vivo a Marina al hablar sobre su supuesto romance con Rolando Barbano— y evasivas, la modelo y conductora dio algunos indicios.

“¿Cómo está tu hermana?”, intervino en un momento de la charla Maite Peñoñori, con la intención de poner el tema sobre la mesa. La modelo de inmediato se mostró orgullosa del trabajo de Delfina. “Ahora está en Amsterdam porque en abril se estrena la serie. Es una genia. La verdad es que impresionante todo el proceso que hizo. Ella es re estudiosa, se puso a estudiar inglés y holandés porque la serie es de allá”, repasó.

“¿Querés contar algún romance de tu hermana como hizo Iliana Calabró?”, interrumpió entonces De Brito, sin vueltas. Luego de las risas de las angelitas, la modelo dio una respuesta contundente. “No. Porque las Calabró son buenas. Esta me asesina, no me habla nunca más en su vida”, reaccionó, acentuando cada una de las palabras.

“En los medios de allá la vinculan con el actor que hace del rey. Dicen que tienen mucha química”, insistió Peñoñori sin dejar el tema de lado y revelar además que Martijn Lakemeier estuvo en el sur argentino, a lo que la conductora de Bake off reaccionó con una evasiva: movió la cabeza de un lado al otro con los labios apretados.

“Dale, Iliana. Largalo”, chicaneó De Brito. “El otro día le dije ´deberíamos explotar un poco más la hermandad´. Estamos explotando muy poco las hermanas Chaves´”, acotó entre risas. “Estamos pasando por alto algo que es bueno”, cerró sin querer hablar más del tema. (La Nación)