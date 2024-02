El dolor de los hermanos de Axel, el joven que murió en el mar de Monte Hermoso

Dolor y conmoción expresaron en las últimas horas los hermanos de Axel Malvar, el bahiense de 21 años que murió tras ser arrastrado por la marea en Monte Hermoso, a través de cálidos mensajes de despedida que compartieron en sus redes sociales.

El primero fue su hermano menor. "Hoy 12 de febrero del 2024 te has ido de mi vida y te fuiste tan rápido que no me dio modo de decirte adiós como te mereces", escribió, mientras aún continuaba la búsqueda del cuerpo de Axel, quien se había metido al mar esa madrugada.

"Me pone tan pero tan triste que un ser maravilloso como vos no esté más, ya que siempre fuiste tan brillante, simpático, adorable y compañero. Hoy en el día de tu partida mucha pero mucha gente te va a despedir con tanta tristeza porque todos te querían como si fueses uno más de ellos", expresó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y continuó: "Te quiero decir que siempre estés junto a mí y no me dejes solo, por qué la luz que nos ilumina a los dos siempre tiene que estar encendida. Realmente te amo. Axel, quiero que sepas que siempre te quise y te amo a montones y que no lo haya demostrado no significa que no sentía afecto hacia vos".

"Nunca creí que vos no ibas a estar más en nuestra familia, ahora no va a ser lo mismo ya que eras la alegría de nuestro universo y tenías un re futuro hermano. Te amo y te voy a extrañar como nunca", cerró.

Más adelante, su otra hermana, Marlene, también publicó una carta para despedirse del joven cuyo cuerpo fue hallado a primera hora del 14 de febrero.

"Hace dos días te perdimos y hoy me toca despedirte, mi Axelsosky, como te decía yo... hoy apenas puedo poner en palabras lo que siento", comenzó la publicación, y continuó enumerando los distintos momentos que recordará junto a su hermano.

"Si algo sé es que estabas siendo muy feliz y me quiero quedar con eso, con los mejores recuerdos que tuvimos, con las charlas, con el amor que nos unió siempre, con las risas y las salidas locas de cada uno, con los pensamientos que salían de esa cabecita tan diferente a los demás, tan única y especial", describió.

Y destacó: "Vos siempre pensabas más allá y yo muchas veces no te entendía y vos con tu particular paciencia siempre explicabas todo y con un abrazo me dejabas más tranquila".

"Daría todo por un último abrazo tuyo más de lo te puedas imaginar, espero haberte demostrado todo el amor que te tuve porque te amé y te amo muchísimo, el resto ya lo sabés... hoy una parte de mí se fue con vos, siempre te voy a sentir al lado mio cuidándome... esperame que ya nos vamos a volver a encontrar", cerró.

Axel Malvar decidió ir a la playa con un grupo de amigos en la madrugada del lunes. Alrededor de las 6 se metió al mar con uno de ellos, que logró salir, mientras él era arrastrado por el mar embravecido.

El ingreso se dio sobre una de las bajadas céntricas y luego la marea comenzó a llevarlo hacia el este, sin que pudiera salir del agua. A la altura del parador Roxy, a unos 400 metros del lugar donde había entrado al mar, lo perdieron de vista.

De inmediato comenzó un intenso operativo de búsqueda de los equipos de emergencia, dificultado por las condiciones climáticas adversas, hasta que finalmente fue hallado sin vida el miércoles, en la zona oeste del balneario (en dirección a Pehuen Co), a aproximadamente 2 kilómetros del lugar donde desapareció.