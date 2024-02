Adorni y la inflación: "El gobierno evitó una catástrofe"

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró hoy que el Gobierno nacional evitó una “catástrofe en virtud de la tremenda herencia”, y señaló que el Índice de Precios al Consumidor de 20,6% que dio a conocer ayer el Indec muestra “un número disparatado para lo que es el mundo” pero que “representa el resultado de una desaceleración de los índices inflacionarios” en la Argentina.

En conferencia de prensa, Adorni recordó que “cuando el presidente Milei asumió en el mes de diciembre, la inflación corría al 1,2% diario”, lo significaba que la Argentina estaba “transitando una hiperinflación”.

En ese sentido, el vocero aseguró que el Gobierno nacional sabe que el país está “pasando meses muy complicados, delicados” y que “nadie puede festejar un 20,6% de inflación”, pero que “estamos en el camino correcto” para “sacar a la Argentina adelante y llegar al punto donde la inflación efectivamente desaparezca”.

El funcionario reconoció que “el índice de inflación de 20,6% de la medición del Indec para enero es un número horroroso y disparatado para lo que es la inflación en el mundo; lo que sí representa para nosotros es el resultado, lo que viene siendo una desaceleración de los índices inflacionarios”.

Sin embargo, sostuvo que los precios que el Gobierno y el mercado esperaban para los meses de diciembre y enero eran aún más elevados.

“Para nosotros son el resultado de haber evitado una catástrofe en virtud de la tremenda herencia que hemos recibido”, dijo.

Además, responsabilizó a los gobiernos anteriores por el "empobrecimiento absoluto" y afirmó que el mismo es el resultado de "décadas de una política que no estuvo a la altura de lo que los argentinos pretendemos”. “La inflación es el peor impuesto, es el más regresivo por definición porque le pega más al que menos tiene”

“Siempre hemos privilegiado a los más vulnerables y los que menos tienen, y en ese grupo siempre van a estar privilegiados los más chicos, porque como marcan las estadísticas son los que más sufren la pobreza, la indigencia y los problemas de alimentación”, sostuvo.



Si bien aseguró que por ahora no existen cambios de gabinete definidos, en el caso de que lleven adelante "van a estar siempre alineados con cuestiones de gestión o de no sentir que los funcionarios no estén alineados con lo que el presidente pretende”.

Por otra parte, precisó que las sesiones ordinarias del Congreso seguirán el cronograma estipulado y, por lo tanto, no se extenderán, y que desde el Gobierno sostienen un "diálogo abierto con todos los Gobernadores que quieran dialogar". "No hay que convocar a nadie; el diálogo está abierto, especialmente con el ministro del Interior, Guillermo Francos”, sumó.