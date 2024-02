Milei anunció una asistencia para padres que no puedan pagar la suba de la cuota escolar

A pocos días del inicio del nuevo año escolar, el presidente Javier Milei anunció la inclusión de un programa de asistencia por parte del Gobierno nacional, dirigido a aquellos padres que enfrenten dificultades para afrontar el aumento en las cuotas escolares de sus hijos.

"Vamos a incorporar un mecanismo de asistencia de clase media para que los chicos no pierdan el colegio, porque la situación en la cual se te caen los ingresos y tenés que cambiar al chico de colegio no solo es traumatizante para los padres, sino también para los chicos", anticipó el mandatario durante una entrevista en radio La Red.

Este programa, explicó, consistirá en un tipo de financiamiento que permitirá a los padres mantener a sus hijos en el colegio, incluso en circunstancias económicas desfavorables.

Asimismo, señaló que la implementación de esta asistencia será anunciada en los próximos días y que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, está colaborando con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la elaboración de los detalles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, adelantó: "También va a haber vouchers para poder comprar útiles".

Antes del cierre del ciclo lectivo 2023, las autoridades nacionales habían autorizado un aumento del 30 % en la matrícula de marzo. Sin embargo, en el transcurso del año, se produjo una disparada de precios en diciembre (25.5 %), se prevé otro incremento cercano al 20 % para enero y hubo una mejora del 25 % en los salarios docentes dispuesta por la Provincia.

Por lo tanto, algunos establecimientos que tienen régimen de "arancel libre" ya comenzaron a notificar a las familias que las próximas cuotas llegarán con ajustes. Según algunas comunicaciones, estos van del 11 al 15 % por encima de lo informado en las últimas semanas del año pasado.

Los institutos que reciben aporte estatal, en cambio, deben obtener una autorización del gobierno provincial para modificar los valores mensuales. "Necesitamos renegociar los porcentajes aprobados porque quedaron desfasados", avisaron.

Frente a ese panorama de incertidumbre para las familias, el presidente comunicó esta medida de apoyo a los padres en el contexto de una conversación sobre ajustes económicos: "No es que nosotros no hemos trabajado la parte social. Una de las cosas que nos ponderó el FMI [Fondo Monetario Internacional] fue cómo nos ocupamos de la cuestión social".

Y añadió: "Lo he hablado con el propio papa Francisco cuando me lo preguntó. Le di detalle por detalle para que él tuviera plena certeza de que nosotros no estábamos abandonando a los mal vulnerables".

El anuncio de Milei llegó un día después de la conferencia de la Ctera, en la que junto a Roberto Baradel (Suteba) se plantaron y desafiaron al Gobierno al amenazar con un paro docente si no se abren las paritarias. (Con información de Clarín)