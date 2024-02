Arranz sobre el freno en las obras: "No hay un canal de comunicación con Nación"

"No hay un canal de comunicación con Nación. No podemos hablar con nadie y no nos dicen qué es lo que va a pasar", dijo hoy Hernán Arranz, intendente de Monte Hermoso, en diálogo con Panorama por LU2.

El mandatario destacó que 15 proyectos, tanto provinciales como nacionales, se encuentran estancados en la localidad costera.

"Entre las obras afectadas se incluyen la tercera parte del Frente Costero, la Escuela Técnica, que se inició y automáticamente se paró, y el Plan Nacional del Suelo, que consta de 284 parcelas destinadas a aliviar la demanda de viviendas en la ciudad", detalló.

"Además, hay un proyecto de 70 viviendas del programa Procrear en colaboración con el Banco Hipotecario, del cual aún no hemos recibido noticias sobre su ejecución", añadió.

El gobierno de Javier Milei despidió días atrás al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y sus dependencias las absorbió el titular de Hacienda, Luis Caputo, aunque muchas provincias y municipios afirman que les faltan interlocutores específicos.

Arranz también señaló la paralización de programas importantes, como la escuela de música. "El año pasado pusimos en funcionamiento la primera escuela de música de Monte Hermoso. El Estado Nacional nos facilitó 80 instrumentos entre violines, violas, violonchelos y elementos de viento, y así generamos una escuela para más de 90 chicos. Hoy el programa está totalmente desfinanciado y nadie nos dice nada", lamentó el intendente.

El principal obstáculo, según Arranz, radica en la falta de comunicación. "Uno puede tomar decisiones en cualquier nivel —nacional, provincial o municipal—, pero detrás de esas decisiones está la gente. Entonces, el primer mostrador ante las personas somos los intendentes y no tenemos la respuesta. Si hay obras que no se van a realizar, no se realizarán. Ahora, las obras que están por la mitad habría que charlarlas", agregó.

"Es preocupante porque ni siquiera tienen ministro y tampoco se puede hablar con nadie. El Gobierno Nacional está como en piloto automático con decisiones netamente económicas de corte", dijo.

Como ya se venía anunciando desde hace varias semanas, este miércoles el gobernador bonaerense Axel Kicillof visitará Monte Hermoso.

El mandatario inaugurará el Parque Ambiental ubicado en el Paseo del Pinar, donde también llevará a cabo la entrega de nuevos vehículos para el área de Ambiente municipal y también para los guardaparques.

Posteriormente, se dirigirá al gimnasio polideportivo, donde encabezará un encuentro intersectorial regional. En este evento, se abordará la cuestión de las obras pendientes. "Vamos a exponer la situación actual del Municipio y del distrito en general, haciendo especial hincapié en las 15 obras que se encuentran detenidas, tanto a nivel nacional como provincial", explicó Arranz.

"Ya hemos establecido contacto con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, y mañana tendremos una reunión para plantearle esta situación. Asimismo, buscaremos tener algún lazo con funcionarios nacionales para abordar las obras que corresponden a Monte Hermoso. No hay un canal de comunicación y nadie nos dice qué es lo que va a pasar", concluyó.

Kicillof se sumó ayer a la denuncia que realizó Katopodis sobre la paralización de al menos mil obras en la Provincia, poniendo como ejemplo una emblemática que se está ejecutando en Bahía Blanca. “Esperemos que recapacite”, lanzó el mandatario provincial de Unión por la Patria.

“Cuando Milei defiende orgulloso su ajuste tal vez no comprende el daño que causa parar cerca de 1.000 obras que el gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires. Son obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los bonaerenses. Dan trabajo, desarrollo y dignidad en las diferentes regiones. No son para la casta, son para el pueblo”, publicó Kicillof en sus redes sociales.

Además, llamó a que el presidente “recapacite” y agregó: "Exigimos que las obras se reinicien. La vida de los bonaerenses no se resuelve con likes en las redes sociales, se mejora con obras como las que Milei frena".