Martín Menem le respondió a la UCR: “Han estado tiempo sin abrir la boca”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cuestionó al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y senador nacional, Martín Lousteau, por encabezar el pedido para que se conforme la comisión bicameral que analiza los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y dijo que “no tiene injerencia ni relevancia” en hacer el planteo para revisar la norma que desregula la economía.

“Hay personas que firman esa nota que no tienen nada que ver, como Lousteau, que es senador”, dijo el legislador libertario sobre el comunicado que impulsó el economista, en el que solicita que “con total urgencia y sin más demoras” designe a los integrantes del cuerpo de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

El pleno del radicalismo reprochó a Martín Menem a través de una nota que entregaron este lunes por mesa de entradas. El texto contaba con la firma del presidente del Comité Nacional, Lousteau; los vicepresidentes Inés Brizuela y Doria y Luis Naidenoff; los titulares de las bancadas de diputados y senadores, Rodrigo De Loredo y Eduardo Vischi y los vicepresidentes de los bloques de diputados y senadores, Karina Banfi y Pablo Blanco.

“Si el gobierno anterior se aprovechó de su mayoría para bloquear el funcionamiento de la Comisión durante dos años, asistimos hoy a una nueva degradación institucional en la que este gobierno ni siquiera la constituye”, consideraron los máximos dirigentes de la UCR. “A tal punto es crucial este control parlamentario que su ausencia pone en cuestión, incluso, la propia validez de los decretos del Presidente de la Nación”, señala el mensaje.

Acerca de la pertinencia del reclamo, el titular de la Cámara baja admitió que “está bien que lo planteen diputados” la conformación de los diputados de la bicameral, pero que hay dirigentes como Lousteau que “no tienen injerencia ni relevancia en cuanto al pedido”, ya que pertenece como miembro a otro cuerpo del Congreso.

Lo cierto es que la respuesta de Menem a Martín Lousteau no fue solo de índole formal. El dirigente de La Libertad Avanza advirtió que la “memoria selectiva” del radicalismo y de otros sectores de la oposición ahora “se acuerdan de cosas que habían olvidado para siempre”.

Martín Lousteau.

“Me llama la atención... Tanto que se habla de la bicameral y han estado bastante tiempo sin abrir la boca. No han pasado por ahí los decretos de Alberto Fernández. La comisión estuvo mucho tiempo sin funcionar”, reprochó el libertario en declaraciones a radio Mitre.

“Cuando no la ven, no la ven. La Argentina emprendió un rumbo y votó a un presidente para que haga lo que está haciendo, lo planteó a través de un proyecto de ley importante. Esta manera de obstaculizar plantea un divorcio entre un sector de la política y lo que votó la gente. Hay un sector que está en el medio y no hay lugar para tibiezas en Argentina”, dijo Menem en otro tiro por elevación hacia las bancadas de la oposición dialoguista.

Según Menem, “la bicameral seguramente se va a constituir y empezar a trabajar” y que las demoras en su conformación se deben a que falta el acuerdo del bloque de Unión por la Patria (UP) para nominar a los diputados que integrarán ese órgano. “Tienen que mandar tres nombres y han mandado cuatro, los otros cinco ya están”, dijo sobre las discrepancias sobre el tema entre oficialismo y oposición.

La ley que regula a los DNU establece que, pasados los 10 días sin tratarse, dichas normativas quedan habilitadas para ser discutidas en los recintos. Sobre este punto direccionó la mira el cristinismo senatorial, con dos pedidos de sesiones que la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, no validó aún, ya que fijar día y horario es potestad de la presidencia del Cuerpo. (Infobae)