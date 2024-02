Curiosidades, clasificados y fixture del fútbol de cara a los Juegos Olímpicos

El fútbol arrancará en los Juegos Olímpicos París 2024 el 24 de julio; es decir, dos días antes de la ceremonia de apertura.

Naturalmente, no podría adecuarse un certamen que para los semifinalistas será de seis partidos en apenas dos semanas. Así y todo, será muy exigente desde lo físico.

Siete ciudades de Francia acogerán los partidos olímpicos ya que, además de la capital, se jugará en Saint-Étienne, Nantes, Niza, Burdeos, Lyon y Marsella, en estadios que van a entrar a formar parte de la historia.

El torneo femenino contará con 12 equipos (no estará Argentina), mientras que el masculino tendrá 16 y cada equipo podrá convocar a 18 jugadores.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El estadio de Niza tiene una capacidad de 36 178 espectadores

El límite de edad para el torneo masculino sigue vigente: solo pueden ser elegibles atletas nacidos a partir del 1 de enero de 2001 (excepto tres jugadores de más edad, que también podrán ser convocados por equipo).

Programa del fútbol masculino en París 2024 (*)

Miércoles 24 de julio

15.00 - Parque de los Príncipes, París - C1 vs. C2

15.00 - Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne - B1 vs. B2

17.00 - Stade de La Beaujoire, Nantes - C3 vs. C4

17.00 - Stade de Nice - A3 vs. A4

19.00 - Stade de Bourdeaux - D1 vs. D2

19.00 - Stade de Lyon - B3 vs. B4

21.00 - Parque de los Príncipes, París - D3 vs. D4

21.00 - Stade de Marseille, Marsella - A1 vs. A2

Sábado 27 de julio

15.00 - Stade de Bourdeaux - C4 vs. C2

15.00 - Stade de Lyon - B1 vs. B3

17.00 - Stade de La Beaujoire, Nantes - C1 vs. C3

17.00 - Stade de Marseille, Marselha - A4 vs. A2

19.00 - Parque de los Príncipes, París - D2 vs. D4

19.00 - Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne - B4 vs. B2

21.00 - Stade de Bourdeaux - D1 vs. D3

21.00 - Stade de Nice - A1 vs. A3

Martes 30 de julio

15.00 - Parque de los Príncipes, París - C4 vs. C1

15.00 - Stade de Bourdeaux - C2 vs. C3

17.00 - Stade de Lyon - B4 vs. B1

17.00 - Stade de Nice - B2 vs. B3

19.00 - Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne - A2 vs. A3

19.00 - Stade de Marseille, Marsella - A4 vs. A1

21.00 - Parque de los Príncipes, París - D2 vs. D3

21.00 - Stade de La Beaujoire, Nantes - D4 vs. D1

En el Parque de los Príncipes, sede del PSG desde 1974, caben 47 926 personas

Viernes 2 de agosto

15.00 - Parque de los Príncipes, París - Cuartos de final - 1°B vs. 2°A (26)

17.00 - Stade de Marseille, Marsella - Cuartos de final - 1°C vs. 2°D (27)

19.00 - Stade de Lyon - Cuartos de final - 1°D vs. 2°C (28)

21.00 - Stade de Bourdeaux - Cuartos de final - 1°A vs. 2°B (25)



Lunes 5 de agosto

18.00 - Stade de Marseille, Marsella - Semifinal - Ganador 26 vs. Ganador 28

21.00 - Stade de Lyon - Semifinal - Ganador 25 vs. Ganador 27

El legendario estadio de Marsella es el segundo más grande de Francia, con capacidad para 67 394 fanáticos

Jueves 8 de agosto

17.00 - Stade de La Beaujoire, Nantes - Partido por la medalla de bronce

Viernes 9 de agosto

18.00 - Parque de los Príncipes, París - Partido por la medalla de oro

Clasificados

Francia (anfitrión)

Egipto, Mali y Marruecos (África)

Estados Unidos y República Dominicana (Norte, Centroamérica y el Caribe)

Argentina y Paraguay (Sudamérica)

España, Israel y Ucrania (Europa)

Nueva Zelanda (Oceanía)

Asia – Tres selecciones por definirse

Cupo extra (repechaje entre el cuarto de Asia y África)

(*) Hora de Francia