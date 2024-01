Justin Timberlake habló sobre el posible regreso de NSYNC: “Estuvimos juntos en un estudio”

Justin Timberlake está promocionando su nuevo tema “Selfish” y la salida de su próximo disco. Durante una entrevista en el programa de Kelly Clarkson, el cantante reveló que estuvo con sus compañeros de NSYNC trabajando en el estudio.

Timberlake adelantó que hay nueva música de la famosa banda que lo vio lanzarse al estrellato por primera vez en 1995. “Estuvimos en el estudio”, destacó el artista con relación a sus excompañeros JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick.

“Puede haber algo en el futuro”, agregó ante la curiosidad de sus seguidores. Timberlake recordó que el año pasado estuvieron trabajando con sus compañeros como parte de la grabación de la banda de sonido de la reciente película Trolls, con la canción “Better Place”. “Es loco que todavía se mantiene la química”, describió sobre ese momento tan especial que vivieron en septiembre.

Luego de varios adelantos en sus redes sociales, el artista lanzó la semana pasada “Selfish”, el primer sencillo del que será su sexto álbum de estudio, titulado Everything I Thought It Was, previsto para el 15 de marzo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Otras de las canciones que formarán parte del esperado trabajo son “Sanctified” y “No Angels”. “Selfish” es el primer tema en solitario del artista desde que en 2018 lanzó su disco Man of the Woods. Según un comunicado del sello discográfico, esta nueva canción fue escrita por Timberlake, Theron Thomas, Amy Allen, Louis Bell y Cirkut.

En el estreno, Justin habla del amor desmedido hacia una persona y del sentimiento de egoísmo que le provoca su deseo de poseerla. “Quiero cada pedacito de ti, supongo que soy egoísta”, canta Timberlake.

El sencillo está acompañado de un clip dirigido por Bradley J. Calder, quien trabajó con artistas como SZA y Tinashe, y en este se observa al cantante frustrado mientras ensaya la grabación de un video. La actuación y la realidad se difuminan cuando Timberlake intenta alcanzar un teléfono rojo que lo ponga en contacto con su ser amado, mientras las paredes del cuarto se van haciendo cada vez más pequeñas.

La canción tuvo su debut en un concierto que ofreció hace unas semanas en su ciudad natal de Memphis, Tennessee. La última aparición de NSYNC juntos, previo a este lanzamiento, fue en 2013, también en los MTV VMAs, donde interpretaron una mezcla de sus éxitos antes de que el cantante recibiera el premio Michael Jackson Video Vanguard Award. Aunque en 2007 se confirmó oficialmente que la banda se había separado, los cinco intérpretes se reunieron ocasionalmente para estos eventos. (TN)