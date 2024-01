La falta de agua en Bahía y el malestar de la gente: "Es realmente una locura"

Calor extremo y falta de agua en las viviendas son una combinación extenuante que se sucede día a día en este enero bahiense.

De hecho, de un relevamiento realizado por el Municipio surge que apenas en 43 de los 130 barrios de la ciudad la situación es normal en cuanto al suministro.

Mientras tanto, Bahía Blanca ―así como también varias localidades de la zona― se encuentran por estos días bajo una alerta roja por altas temperaturas, de acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Así, una de las alternativas que buscan los bahienses es acercarse a los surgentes para obtener un poco del líquido elemento. Sobre todo el que está ubicado en el Parque de Mayo, sobre la avenida Alem.

"Soy del barrio Los Álamos. Anoche llegaba y se cortaba a cada rato, pero ya hoy no tengo agua. Estoy cargando cuatro bidones", contó un vecino, apostado en una de las doce canillas del lugar.

"En casa nos vamos turnando y cuando hay agua, aprovechamos. Subsistimos como se puede. Por suerte tenemos luz...", agregó en diálogo con Panorama, por LU2.

"Estamos sin agua hace cinco días, no sube al tanque. Tenemos que hacer esto, buscar bidones y llenar; es realmente una locura. Vengo dos veces por día para cubrir las necesidades básicas", señaló otro hombre junto al surgente.

"Nos privamos de todo, usamos solo para higiene. Las plantas se están secando pero no se pueden mantener; somos tres en casa", se lamentó.

Roberto, en tanto, contó que va dos veces por semana y que con eso le alcanza para cubrir los momentos que no tiene agua en su domicilio.

"Ya es una costumbre. De pasada al trabajo venís y cargás unos bidones. Somos seis en la familia, la vamos llevando", mencionó.

Otro vecino, del barrio Pacífico, contó que hace una semana que no tiene agua.

"Esto es una indignación bárbara, pero pasa todos los años lo mismo. Prometen y prometen pero nadie hace nada", declaró.

Recomendaciones ante el calor extremo

A partir de esta situación, el ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones:

-Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

-Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

-Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

-Evitar comidas muy abundantes.

-Ingerir verduras y frutas.

-Reducir la actividad física.

-Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

-Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.



Es importante tener presente que no existe un tratamiento farmacológico específico para contrarrestar el golpe de calor. Únicamente los métodos tradicionales mencionados anteriormente son eficaces tanto en la prevención como en la mitigación de sus efectos.

Ante síntomas como sed intensa y sequedad en la boca, temperatura superior a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deben seguir las siguientes pautas de actuación:

-Solicitar de inmediato asistencia médica.

-Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

-Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

La semana pasada, el responsable del área de Salud del Municipio, Federico Bugatti, y el director de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda, ofrecieron una serie de recomendaciones para hacer frente a estos días de altas temperaturas, enfatizando la importancia de "extremar las medidas de protección".

Riesgo de incendios

La situación también representa un riesgo elevado de incendios para Bahía Blanca y la región.

Entre las precauciones difundidas por la comuna figuran:

-No quemar pastizales, restos de podas o residuos.

-No tirar basura, vidrios o botellas en terrenos baldíos.

-No arrojar colillas de cigarrillos.