Al DT de Gremio le preguntaron por la posible llegada de Cavani y fue contundente en la respuesta

El entrenador de Gremio de Brasil, Renato Gaúcho, descartó una posible llegada del delantero de Boca Edinson Cavani al conjunto de Porto Alegre al afirmar que "no existe nada" por el jugador pese a los rumores de los últimos días.

Además de Cavani, los medios brasileños habían vinculado a Gremio a Gabigol, pero Renato Gaúcho se encargó de confirmar que ninguno de los dos atacantes se pondrá la camiseta de Gremio.

"Nunca hubo charlas por ellos. Una vez más voy a pedir que ustedes no inventen historias. No existe nada tampoco con Cavani.Esos dos nombres no tienen ninguna posibilidad de venir a Gremio", expresó tajante el DT.

En esa línea, añadió: "Es una mala información. Les doy mi palabra que no existe nada por Cavani".

De esta forma, el técnico de Gremio descartó un posible arribo del experimentado uruguayo, quien continuará en Boca tras haber ingresado desde el banco a los 11 minutos del segundo tiempo en el debut en la Copa de la Liga, que fue empate 0 a 0 con Platense.