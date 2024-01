Nahuel Alonso: “Jugar la Copa del Rey fue una experiencia espectacular, inolvidable”

Los caminos del fútbol muchas veces ofrecen situaciones inesperadas, de las cuales se escriben lindas páginas. Y ese fue el caso del atacante Nahuel Alonso, nacido en Tres Arroyos pero de General Daniel Cerri por adopción, quien inesperadamente le tocó vivir un partido de Copa del Rey contra uno de los poderosos del fútbol español.

Mientras jugada en el CD Hernán Cortés –un humilde conjunto de la primera división extremeña--, el sorteo lo puso en el camino de Betis, casualmente con un bahiense en el plantel como Germán Pezzella y con otro campeón del mundo como Guido Rodríguez, entre otras estrellas del fútbol español.

Ya de regreso en nuestro medio –se sumará esta temporada a las filas de Pacífico de Cabildo— el espigado delantero le contó a La Nueva. sus sensaciones de aquella inolvidable experiencia en la península ibérica.

“Sinceramente, jugar la Copa del Rey fue una experiencia espectacular. La verdad que nos sentimos profesionales por un día. Sentirte parte de un partido tan especial es muy lindo”, recordó con emoción.

“Son de esas experiencias única e irrepetible, que seguramente me va a costar volver a repetir. Compartir la cancha con esas bestias, que están en otro nivel, fue algo indescriptible con palabras. Realmente fue un sueño cumplido”, agregó el 9.

Más allá del 12 a 1 en contra, Nahuel se llevó varios trofeos.

“Si bien Germán (por Pezzella) no viajó, al igual que Guido Rodríguez, Isco y Fekir, el utilero del Betis nos preguntó qué camiseta queríamos y le pedí la de Germán. Un crack porque vino de parte de él la idea. Y del partido, me quedé con el pantalón corto de Rodri Sánchez, un fenómeno. Incluso, me saqué una foto con él y todos los chicos mostraron muy buena onda. Estos souvenirs los voy a guardar para siempre”, contó.

Antes de llegar al fútbol español, Alonso pasó por Sansinena, donde debutó en Primera, La Armonía y Pacífico –en nuestro medio—, pero fue su estadía en Alianza de Cutral Co la que le abrió el camino al exterior.

“En Alianza tuve un buen semestre y fue como que hice un despegue en mi carrera. Por fortuna me vieron unos representantes tras jugar un amistoso contra Cipolletti. Comenzaron las negociaciones y llegamos a buen puerto para viajar a España”, recordó.

“Llegué a Hernán Cortés, que dio la casualidad que se clasificó para jugar la Copa del Rey, pero primer tenía que ganarle a un equipo de las Islas Canarias. Yo no jugué, pero lo pasamos y llegó Betis”, amplió.

La estadía del centrodelantero en este equipo se prolongó unos tres meses.

“Me tocó salir del club por cuestiones personales y por problemas en la documentación. Hubo un par de incumplimientos por parte del club y tomé la decisión de irme al Olympic Peleño, un equipo de la misma categoría”, relató.

“Por suerte, me pudo acomodar enseguida, con varios partidos como titular, con muchos minutos. Tuve mucha participación y pude colaborar para que el equipo pudiera salir de la zona del descenso. Era un club que recién había ascendido y cumplió con quedarse en la división. Lamentablemente, tuve un par de incumplimientos; tampoco me garantizaron poder ayudarme con el tema de la ciudadanía y, teniendo en cuenta lo que pasó en Bahía con el temporal, decidí pegar la vuelta”, confesó.

Luego analizó el nivel de competencia de la que participó.

“Respecto a la Liga, es más parecido a una primera división de la Liga del Sur o a un Promocional. Lo que sí lo diferencia es que hay muchos extranjeros y muchos contactos con los representantes y clubes de niveles superiores. El nivel futbolístico es bueno, acá estamos bastante cerca. Quizás desde lo táctico sea más dura porque todos llegan bien formados, tantos los jugadores de España como los foráneos. Pero acá no tenemos nada que envidiarles en ese sentido”, disparó.

Claro que Nahuel resaltó el tema estructural.

“En cuanto a la infraestructura, allá tienen todo, mucho más al alcance. En la ciudad deportiva, como le llaman ellos, tienen buenos campos de fútbol, gimnasios, indumentaria, etcétera”, sostuvo.

--¿Qué te dejó ese paso por Europa?

--Sinceramente, lo disfruté mucho. Fue una experiencia muy interesante en los casi seis meses que estuve allá. Me llevé muy lindas experiencias y conocí mucha gente.

--Imagino que valoraste el intercambio cultural.

--Sin dudas. Tuve la oportunidad de conocer a compañeros de muchas nacionalidades. Me tocó convivir con marroquiés, franceses, rusos, panameños, senegaleses, etcétera. La verdad que intercambiar cultura con esa gente fue una de las mejores cosas que me pasó en mi carrera. Creo que fui un afortunado desde ese punto de vista.

"Valoro mucho el amor que le tengo al fútbol, el cual me llevó a tener muchos amigos, conocer lugar y personas increíbles".

--Pero estas de vuelta en nuestra Liga.

--Mi intención era quedarme el 2024 por acá y estoy muy contento por haber arreglado con la gente de Pacífico de Cabildo. El presidente (Marcelo Angelini) me hizo una oferta, lo analicé bien porque también me llamaron de otros clubes y enseguida tomé la decisión de inclinarme por Cabildo. También me llamó el técnico “Gabo” Dietrich (Gabriel) y estamos convencidos de que podamos llegar a hacer un buen campeonato.

--Se viene un Promocional más que interesante.

--La verdad que están llegando jugadores de mucha jerarquía y hay mucha ansiedad para empezar a entrenar. Tendremos que hacer una buena pretemporada, conocer al grupo y planificar el equipo. Sabemos que será una temporada difícil porque hay varios equipos que se están reforzando muy bien. Pero, bueno, nosotros queremos dar pelea y ser competitivos.

--Y en lo individual. ¿A qué aspiras?

--Me encantaría tener un buen semestre y aportar lo mío. Como todos, tengo mucha ansiedad en que arranque lo antes posible la competencia.

A un toque

--Para los que no te conocen tanto, ¿qué características tenés?

--Si bien puedo desempeñarme de 9, me gusta jugar como media punta o segundo delantero. Soy rápido, jugando con las diagonales y también me gusta tirarme por afuera para desbordar. Y soy de jugar el mano a mano y romper con esa característica.

--¿Qué significaría jugar con un emblema del club como el “Flaco” Alejandro Delorte?

--Sería algo muy lindo. Con el “Flaco” coincidimos en Sansinena en el Federal A, pero solo pudimos jugar juntos en entrenamiento. Ojalá podamos aportar nuestro granito de arena en el Tifón para hacer una buena campaña.

--¿Qué puede tener de distinto este Promocional a los que vos jugaste?

--Este Promocional va a tener un salto de calidad por el esfuerzo que hicieron varios clubes en sumar refuerzos de jerarquía. Espero que nosotros estemos a la altura y podamos ser competitivos. Nos gustaría clasificar y dar pelea en los playoffs.

--¿Con qué 9 te sentís identificado?

--Me gusta mucho Julián Álvarez. Lo miro bastante y trato de copiar algunos movimientos, al igual que el “Toro” Lautaro (Martínez). También me gusta Gabriel Jesús porque soy de mirar a esa clase de delantero que son completos, incluso con mucho juego fuera del área.

“Además, miro mucha Premier League y Halland (Erling) es un fuera de serie. Y del fútbol argentino, veo mucho a Cóccaro (Matías), el delantero de Huracán”, agregó.

Pone primera

Este lunes, desde las 17.15, Pacífico de Cabildo comenzará con los trabajos de pretemporada de cara al certamen Promocional.

El plantel conducido por Gabriel Dietrich –con Esteban Angelini como ayudante de campo e Iván Ginder como preparador físico-- se juntará en el campo de juego del “Tifón”.

Además de Nahuel Alonso, el verde cabildense sumó al arquero David Rodríguez (ex Villa Mitre) y al volante central Blas Güeper (de último paso por Rosario Puerto Belgrano).

En la Liga

45—Son los partidos que disputó Nahuel Alonso en el ámbito doméstico. 40 en Sansinena, 4 en Pacífico BB y uno en La Armonía.

3—son los goles en la Liga, todos con la camiseta de Sansinena, 2 en el 2018 y uno en el 2021.

(*) Datos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.