Partal no sigue en Liniers: "Me toca despedirme con la tranquilidad de haber dado todo"

El arquero Lucas Partal no continuará esta temporada en Liniers y lo puso de manifiesto en sus redes sociales.

"Hoy toca despedirse, no de la manera que quiero, con lo último que pasó deportivamente, ni de la manera que hubiese pensado, pero con la tranquilidad de haber dado todo en cada año que me tocó estar formando parte de un plantel", expuso el 1.

"Me quedo con lo lindo, los festejos (gracias a dios fueron varios ), los partidos historicos, la cantidad de profes, ayudantes, utilería y algunos DT que me han enseñado a ser mejor persona y jugador, y con mis compañeros, varios hoy son amigos, y eso es lo mas lindo", agregó.

"No sé si habrá lugar para un párrafo más con este hermoso club, o simplemente sea el punto final, lo que si se es que el viaje fue hermoso con todo lo que hemos pasado. Gracias y éxitos @clubatleticoliniers", declaró.

A su vez, Partal expresó su deseo de continuar ligado al fútbol liguista en caso de surgir alguna oferta.

"En Liniers me dijeron que van a jugar con los chicos del club. Estoy abierto a escuchar alguna propuesta de la Liga o, de lo contrario, me iré a la zona. Por ahora, no me vuelvo loco", sostuvo.

Se va armando

Con Hernán Rosell como DT, el chivo comenzará este lunes la pretemporada de cara al certamen de la máxima división del fútbol liguista.

El chivo afrontará el certamen con mayoría de jugadores de la casa y algún que otro refuerzo del medio doméstico.

El lateralista Matías Medina es una de la caras nuevas, aunque no sería la única.

Ya confirmaron su continuidad varios elementos, entre ellos los que estuvieron disputando el Federal Amateur como el arquero Valentino Torres (Independiente de San Cayetano), el volante ofensivo Mássimo Monti (Sporting), el defensor Iván Fernández (Deportivo Villalonga) y los atacantes Mariano Mc Coubrey (Huracán IW) y Julián Monteverde (Deportivo Villalonga).