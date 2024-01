Todos cuidan el mango, Monte repunta y desembarca un importante club porteño

--Buen día Juan, ¿cómo te trata el calor del enero bahiense?

--Como a todos, con calor. En verano hace calor y en invierno hace frío. ¿No te parece?

--Ja, ja, ya sé, sólo es una forma de empezar la charla. No es necesario apelar a tu acostumbrada acidez. Pero veo que venís un poco acalorado. ¿Qué te pasó?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--Nada, ¿por?

--No sé, te veo más flaco. ¿Estás haciendo algo?

--Mirá, más allá de tu acostumbrado bullying, hace un tiempo que estoy yendo a una nutricionista, que me ordenó un poco en las comidas.

--Bien ahí Juancho, ya era hora, je, je, pero aprovecho que sacaste el tema para comentarte que muchos profesionales del sector están que trinan con un email que les llegó recientemente del Colegio de Nutricionistas de la Provincia, con sede en La Plata.

--Sí. Me contó que el malestar surgió por el incremento de la matrícula anual que impusieron las nuevas autoridades. Pasaron de pagar el año pasado 18 mil pesos en una cuota o 36 mil si optaban por 6 cuotas a 132 mil en once módulos de 22 mil pesos, que se actualizarán de acuerdo a la inflación.

--Más del 700% de incremento. Parece mucho.

--Y otra de las quejas radica en que muchas obras sociales no las reconocen, por lo tanto la consulta particular sufrirá un aumento importante, y aquellas que sí las tienen como prestadoras, abonan entre 1.700 y 2.000 pesos por visita, pero a los cuatro meses de concretada.

--¿En Bahía hay alguna delegación?

--Ni en Bahía ni en ninguna otra parte de la provincia. Por eso, se están agrupando por ciudades para enviar cartas certificadas para que se revea la medida. Pero tengo más, siempre en este contexto de aumento de precios y tarifas que tiene mucha incidencia en la gente.

--¿A ver?

--El Círculo de Analistas Clínicos impuso el cobro a mostrador de un bono de 5 mil pesos adicionales para la realización de cada análisis a los afiliados de las prepagas. Dicen que es por mora, porque hay atrasos en el pago.

--Bueno, pero hay casos de prepagas que no evidencian atrasos, están al día.

--Y bueno...

--Che, si no me equivoco vamos a caer otra vez en el tema de los precios y en los consejos de Lita de Lázzari.

--Y si..., no hay vuelta, hay que caminar porque existe una enorme dispersión. Realmente las diferencias de números entre un comercio y otro son abismales en muchos casos.

--Varios me preguntaron si era cierto lo que me contaste del precio de un litro y medio de aceite de girasol, marca Cañuelas, a 11.500 pesos en un supermercado de Sierra.

--Sí, de hecho guardo la foto del producto y su precio en góndola, pero si querés tengo otro dato similar, aunque en este caso no se trata de un producto de consumo masivo.

--¿A ver?

--No sé si lo conocés, pero hay un pan dulce top, de nombre alemán, realmente buenísimo, que en un hipermercado bahiense estaba días atrás a 6.800 pesos y en la localidad serrana se vendía a 11.790 pesos.

--Tremendo. Y acá mismo en Bahía no hay precios de referencia. Fijate el tema de los helados. Para un conito de similar calidad en un comercio me pedían, 2.500 pesos, en otro 1.800 y un tercero 1.000.

--Entiendo que puede haber diferencias de calidad, pero no creo que justifiquen semejante diferencia.

--Lo bueno es que uno puede elegir comprarlo o no, pero fijate que a propósito de lo que hablamos la semana pasada, en Bahía ya hay un grupo de WhatsApp, creado por vecinos, donde la gente comparte datos sobre comercios en los que los precios resultan más ventajosos.

--¿Cómo se llama?

--”Comparando precios”. El viernes ya tenía más de 300 miembros y realmente resulta una herramienta útil porque hay productos esenciales que se comercializan, entre un lugar y otro, con más de un 60 por ciento de diferencia en sus precios.

--Ojo que estas alternativas irán creciendo, las redes sociales y los nuevos mecanismos de información hacen que las novedades corran al instante. Obviamente las ofertas o los precios convenientes suelen desaparecer muy rápido, pero es una ayuda que tiene el consumidor para evitar abusos.

--Ni hablar, fijate que este tipo de grupos ya se está extendiendo por las principales ciudades del país e incluso abarca otras redes sociales, como Facebook, por ejemplo.

--Exacto, y un tema que tampoco podemos dejar pasar por alto es el de los descuentos con las tarjetas de crédito, determinados días, realmente los montos son un chiste.

--Es verdad, varias se quedaron muy atrasadas, hoy con 12 mil pesos, que es hasta donde tenés reembolso, representa un valor muy chico, prácticamente no podés comprar nada.

--Che, ya que estamos con el tema de los supermercados, veo que el Colo del Noroeste te pasó muy buena data la semana pasada.

--¿De qué hablás?

--¿Ya te olvidaste? Me dijiste que el hiper de calle Cabrera, el que está más lejos del centro, se achicaba para dar paso a un gran gym, con pileta de natación y todo.

--Ah... sí. ¿Qué pasó?

--Nada, el otro día pasé y vi que ya habían vaciado un amplio sector, el de electrodomésticos y jardín, tal como me lo anticipaste.

--Bien, tenía razón mi fuente cuando me dijo que comenzarían muy pronto con las reformas para dar lugar al nuevo emprendimiento, a cargo de una reconocida firma de la ciudad de Buenos Aires.

--Bueno, qué te parece, mientras pedimos otro par de cortados, si me tirás alguna de tus novedades comerciales de cada domingo. ¿Trajiste algo?

--Vos sabés que la calle está muy dura, encima recién vamos por la mitad del enero bahiense, pero algo tengo.

--No esperaba menos de vos, dale, te sigo.

--Seguramente te acordarás que a mediados del año pasado te comenté que se había vendido Securitas.

--Sí, si mal no recuerdo me comentaste que los suecos se habían cansado de poner y no poder sacar un dólar de Argentina y se la vendieron a un fondo de inversión especializado en mercados emergentes.

--¡Qué memoria! Bueno, te cuento que los dueños de las propiedades que ocupaba Securitas nunca las vendieron, pertenecen a los antiguos dueños de Vigilan, y ahora están viendo alternativas con distintos desarrolladores para encarar algunos proyectos importantes.

--Me imagino, sobre todo teniendo en cuenta la relevancia que ha venido adquiriendo una calle como Sarmiento y pensá que se trata de un macizo muy importante.

--Bueno, anotado, pero seguí con alguna otra novedad, vos podés. Es más, si tirás alguna otra yo pago el café.

--Ja, ja, no es necesario, siempre el que paga soy yo, pero anotá, ésta es del ámbito deportivo y me parece interesante.

--Avanti.

--Me dijeron que de la mano de Rómulo Severini desembarca en Bahía Blanca un Centro de Entrenamiento y Captación del Club Argentinos Juniors, de la ciudad de Buenos Aires.

--Upaa... seguí.

--Rómulo lo trae a través de su Fútbol Club y con Seba Pola. El centro estará destinado a chicos de 4 a 13 años y estaría participando de la Liga Municipal de Fútbol.

--¿Y cómo surgió la idea?

--Hace un tiempo hicieron un torneo en Monte Hermoso donde participaron Argentinos Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Por la relación de Rómulo con el excuerpo técnico del equipo de La Paternal, conducido por Gabriel Milito, se iniciaron las gestiones. Luego tuvieron un encuentro en Bahía. ¿Qué tal?

--Buen dato, pero ya que estás hablando de clubes locales, y como no hablamos nada las secuelas del temporal del 16 de diciemrbe, podrías comentar algo de lo que pasó el viernes.

–Es verdad, anteayer el intendente hizo un anuncio muy importante porque lanzó el programa Clubes de Pie con una inversión pública-privada de $ 1.900 millones, que apunta a la reconstrucción de las entidades deportivas. Acordate que algo similar avanza para el arreglo de escuelas.

--¿Y cómo se va a distribuir ese monto de dinero?

--Se determinaron las instituciones que sufrieron una afectación de grado 1 y 2, es decir, las que sufrieron los daños más graves, y se les asignó a cada una su respectivo apadrinamiento por parte de una empresa. Las entidades que se verán beneficiadas son Estudiantes, Tiro Federal, Bahiense del Norte, Sportivo Noroeste, Sansinena, Talleres, Olimpo, El Nacional, Comercial, Barracas, Villa Mitre, Whitense, Bella Vista, Huracán, Pacífico, Defensores del Sur, La Armonía y DUBa. Además, fueron incluidas en afectación de grado 3 otras 50 instituciones, a las que se les otorgará un subsidio de 2 millones de pesos con fondos aportados por el Municipio y otras dos empresas.

--Juan, vos seguro tenés algo de data: ¿cómo está el tema de la limpieza de troncos y ramas en toda la ciudad?

--Por lo que sé comenzó un importante operativo de limpieza, intensificando el trabajo en cada una de las delegaciones y a cargo de personal municipal, cuadrillas contratadas y voluntarios. Además de las tareas especificas de limpieza, cada delegación dispuso cuadrillas para temas puntuales. Ej: trabajo con motoniveladoras, vaciado de puntos de acopio, perfilado en calles, etc.

--Sí, comienzan a verse avances en ese sentido.

--Acordate la magnitud del evento, pero el trabajo de 400 personas, entre trabajadores municipales, contratados y voluntarios se nota. Además, hay que destacar que no se detuvo la labor un solo día desde el temporal y que varios de los espacios públicos más importantes se pudieron habilitar el fin de semana pasado. Por otro lado, todo el tiempo se redoblan esfuerzos para terminar lo antes posible.

--Los que deben querer que terminen cuanto antes son los vecinos del Paseo de las Esculturas.

--Y sí... al no poder utilizarse, por cuestiones de seguridad el parque de Mayo, se han realizado ahí recitales, los que suman otro motivo de molestia a vecinos del lugar que hace años vienen hartos por los ruidos molestos de autos y motos con escapes libres y equipos de audio a todo volumen.

--Más las picadas, ¿no?

--Tal cual, entre otros temas.

--Y decime, ¿qué novedades tenés de Monte? Estamos levantando campamento y no me comentaste nada sobre el balneario elegido por los bahienses.

--Bueno, así como antes no te di buenas noticias, ahora la cosa cambió y según mis fuentes de cada verano, el miércoles y jueves llegó mucha gente, a tal punto que esta quincena será la de una temporada normal. Obviamente, todo esto con un turismo muy gasolero, con bajas importantes en el precio de los alquileres, pero se nota bastante más movimiento.

--Bien ahí, que disfruten los que pueden y qué bueno que el turismo haya repuntado. Entonces ahora el gran interrogante pasa por saber qué pasará en febrero.

--Tal cual, como te dije el domingo pasado. El tema es que hace mucho que desaparecieron las vacaciones largas.

--¿Te acordás cuando la gente veraneaba un mes?

--Algunos como vos vacacionan todo el año, pero claro, me acuerdo. Hoy incluso es raro ver turistas que alquilan una quincena entera. Y fijate lo que dijo el otro día el intendente de Monte en LU2: llegó un 20 por ciento menos de gente, pero el dato a destacar es que el consumo per cápita cayó a la mitad.

--Sí, y en La Nueva. vi que en Sierra están un 20/25 por ciento por debajo del promedio de ocupación.

--Bueno, ¿vamos levantando campamento?

--Sí, dale se hizo re tarde y hay que ir a prender el fuego.

--Epa, veo que andás bien de plata. ¿Nunca renuncias al asadito?

--Jamás. Y hago como Lita de Lázzari buscando precios. De paso te digo que si buscas podés encontrar buenos cortes vacunos o de cerdo, para la parrilla, a unos 4.000 pesos el kilo.

--Será cuestión de buscar entonces, igual yo hoy voy por un fiambre alemán.

--Claro José Luis, no vaya a ser que derrames una gota de sudor al lado de la parrilla.

--Ja, ja. Chau Juan, hasta la semana que viene.

--Dale, hasta el próximo domingo.