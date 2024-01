Santiago Gattari: "Sé que las cosas me las tengo que ganar y que nadie me va a regalar nada"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Aquél pibe que se cansó de meter puntos en divisiones formativas con Liniers saltó a Primera y cuando se mostraba afianzado fue por más: Santiago Gattari, con 18 años, está viviendo otra experiencia, ahora en Liga Argentina, jugando para Salta Basket.

-¿Cómo está siendo la experiencia?

-La verdad que muy bien. Cuando llegué se hizo difícil, porque al ser mi primera experiencia fuera de casa extrañaba mucho a mi familia y amigos, pero a los pocos meses me acostumbré, ya hice varios amigos acá y se fue normalizando todo. Con el equipo también me siento muy cómodo y el grupo es espectacular.

-Promediás unos 15 minutos por partido, un número importante por tratarse de esta primera experiencia.

-Sí, ni hablar. Todo el grupo me da mucha confianza a la hora de entrar y trato de aprovecharlo, aprendiendo todos los días, porque soy nuevo en esta liga.

-¿Cuánto van aumentando tus expectativas y deseos de superación en el día a día?

-Siempre trato de mejorar, de ganarme minutos, aprovechando cada minuto en cancha, rompiéndome el lomo en cada entrenamiento.

-¿De qué manera aprovecha un juvenil los minutos en cancha?

-Esforzándose de atrás hacia adelante y, en mi caso, también tratando de aprovechar los tiros que me quedan.

-¿Ese sacrificio defensivo te surgió naturalmente o sabés que es parte del derecho de piso para ganarte minutos?

-También lo viví en Liniers, cuando empecé a jugar en Primera. Mauri (Vago) y Fer (Prado) siempre me decían que empiece de atrás hacia adelante y de a poco ir ganando confianza. Y cuando llegué acá fue parecido.

-De más chico fuiste un jugador sumamente ofensivo, anotando muchísimo por partido. Cuando saltaste a Primera tuviste que resignar protagonismo y ahora te sucede algo similar. ¿Cómo fueron esos procesos?

-Tenés que acostumbrarte. Mi primer año en Primera salimos campeones con Dottori, Diomedi, Miérez..., todos jugadores que tienen gol en las manos y hay que darles la pelota. Y acá es parecido. Aprovecho los tiros que me quedan y los espacios que me generan mis compañeros.

-¿Hay algo diferente a lo que imaginábas y cuál es lo más notorio respecto del torneo local?

-Noto la diferencia física, básicamente por los extranjeros, la velocidad de juego y lo físico.

-¿De qué manera suplantás esas desventajas?

-Con intensidad, redoblando esfuerzos y defendiendo fuerte.

-¿Todo esto te está obligando a desarrollar otras facetas?

-Sí, obvio. El técnico (Ricardo De Cecco) siempre me dice que el base no tiene que perder pelotas, tiene que volar en la cancha y hacer jugar al equipo y me corrige permanentemente. Hay que acostumbrarse.

-¿Te ilusionás con ser jugador profesional y cómo llevás el estudio?

-Con el básquet no tengo un objetivo, más que llegar lo más alto posible. Y el estudio (marketing) lo llevo bien.

-Tener posibilidades generalmente demanda su sacrificio. ¿A esta altura nadie te regaló nada y fuiste ganándote cada paso que diste?

-Obvio. Siempre traté de llegar antes a entrenar, quedarme después de hora, en los recesos salir a correr...

-Entre los médanos de Monte, je.

-Sí, me llevaba el profe (Omar) Correa por la playa. Sé que las cosas me las tengo que ganar y que nadie me va a regalar nada, menos a este nivel. Y quiero mejorar y crecer como jugador, para eso tengo que seguir entrenando.

-El equipo está bien, remontó.

-Sí. Empezamos con algunas bajas, pero arrancamos con tres ganados de local.

-¿Qué expectativas tienen como equipo?

-A principios de temporada la expectativa pasaba por ser un equipo de mitad de tabla, pero ahora es seguir estando en el grupo que va a jugar playoffs y llegar lo más alto posible.

-¿Cómo es vivir en Salta siendo deportista?

-La verdad que se sufre el calor, más ahora en verano, pero me fui acostumbrando.

-En cuanto a infraestructura, ¿notás la diferencia?

-Sí, acá hay solo tres canchas con parquet. Ahí notás la diferencia con Bahía.

-¿Qué consejo le darías a los chicos de tu edad con aspiraciones de seguir desarrollándose?

-Que no dejen de entrenar al máximo, más allá del horario con el equipo, y que traten de aprovechar al máximo las oportunidades.