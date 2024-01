¿Bahía Blanca o White Bay? El inglés avanza cada vez más en la ciudad

Pablo Álvarez palvarez@lanueva.com Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

En un mundo cada vez más globalizado, hablar inglés es más que una capacidad para mejorar el currículum o una ventaja competitiva adicional.

Actualmente ya se considera una necesidad para poder comunicarse y acceder al mercado laboral. Sin ir más lejos, el inglés es el idioma de la comunicación internacional, del comercio y las finanzas.

Por lo tanto, aquellas personas que lo dominan no sólo tienen la posibilidad de trabajar fuera del país de origen, sino que también pueden mantener conversaciones laborales con personas extranjeras y ampliar así su mercado y su área de influencia.

En ese contexto, Bahía Blanca ocupa un sitial de privilegio.

Según el Indice de Dominio del Inglés (English Proficiency Index) 2023, elaborado a nivel mundial por EF Education First, empresa de enseñanza internacional de idiomas que cuenta con más de 430 escuelas en 50 países, Bahía Blanca cuenta con un “nivel de competencia alto” (ver aparte).

E incluso la ubica en el cuarto lugar en un ranking que incluye a todas las ciudades del país, apenas por detrás de Mar del Plata, Buenos Aires y Córdoba y por encima de grandes conglomerados como La Plata, Mendoza, Rosario y Neuquén, que se ubicaron en el "nivel superior”.

En este aspecto es muy variada la oferta educativa en Bahía, que permite ampliar los conocimientos adquiridos en los establecimientos escolares tradicionales.

Asimismo, nuestra ciudad también cuenta con la APIBB (Asociación de Profesores de Inglés de Bahía Blanca), organización que promueve el perfeccionamiento de los profesores por medio de curso, talleres o charlas presenciales y virtuales.

Gabriela Atena (Magister en educación, directora del Instituto Sherlock Holmes y directora del Departamento del profesorado de Inglés del Instituto Superior Juan XXIII) y Mariela Starc, coordinadora del área de Lenguas Extranjeras del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, Traductora Pública y Profesora de Inglés (desde hace casi 23 años en la casa de altos estudios local) coincidieron en señalar que Bahía Blanca cuenta con muchas opciones para aprender y manejar este idioma.

Profesora Gabriela Atena

“Sin dudas que el uso del idioma inglés se extiende rápidamente porque es el idioma internacional que se requiere cada vez más para trabajos y que abre puertas no sólo a nivel local sino mundial”, opinó Gabriela Atena.

“En un mundo globalizado e hiperconectado, el inglés se ha convertido en una lengua de comunicación internacional en diversos campos como la ciencia, la tecnología, los negocios y la cultura”, amplió Mariela Starc.

Profesora Mariela Starc

No sorprende

Según el Índice de Dominio del Inglés (English Proficiency Index), Argentina se encuentra en la primera posición de Latinoamérica y 28º entre 113 países del mundo.

Dentro del país, Bahía se encuentra en la cuarta ubicación, con 590 puntos, detrás de Mar del Plata (611), Buenos Aires (592) y Córdoba (591).

“No me sorprende que Bahía esté tan bien ubicada, ya que cuenta con dos instituciones donde se dicta la carrera del profesorado de inglés, y una de ellas, el Instituto Superior Juan XXIII, con más de 60 años de trayectoria. Es aquí donde los futuros profesores no sólo enriquecen el nivel de inglés con el que ingresan sino que adquieren las habilidades necesarias para estar frente a un curso”, señaló Atena.

Y recomendó que es muy importante cuando uno decide en qué institución aprender esta segunda lengua, averiguar si los directivos tienen el título habilitante de profesor o profesora de inglés, ya que eso da garantía de confianza.

“En realidad, a mi tampoco me resulta sorprendente porque en Bahía hay una tradición vinculada al estudio del idioma inglés. No solamente existen reconocidas instituciones, sino también gran cantidad de profesores particulares que llevan años enseñando a generaciones de niños, jóvenes y adultos. Además, tal como dice Gabriela, la ciudad cuenta con institutos de formación docente de larga trayectoria”, añadió Starc.

A entender de ambas profesoras, son varios los motivos por los cuales el estudio del inglés se ha expandido tanto en la ciudad.

“Hay una necesidad cada vez más notable en aprender inglés y en este siglo tenemos la suerte de poder estar más en contacto con el idioma aún fuera de la clase, ya sea a través de las redes sociales u otro tipo de plataforma. Y eso ayuda mucho”, opinó Atena.

“Los estudiantes reconocen la importancia de aprender inglés para tener acceso a gran parte de la información disponible en línea, a diversas expresiones culturales y a las publicaciones académicas y científicas. También son conscientes de que el inglés les abre puertas para acceder a educación superior, programas de intercambio y oportunidades laborales a nivel mundial. En síntesis, pienso que lo ven como una herramienta que puede ampliar sus horizontes académicos y profesionales”, agregó Mariela Starc.

--¿Influye que sea obligatorio a partir de 4º grado en las escuelas de gestión pública?

--Starc: Considero que influye positivamente en despertar el interés y la curiosidad por conocer otro idioma y abrir sus mentes a diferentes costumbres y formas de percibir el mundo. Contribuye a la formación integral e intercultural de los niños”.

--Atena: En mi opinión no influye demasiado. Creo que los padres entienden la necesidad del aprendizaje de esta lengua pensando en el futuro de sus hijos y por eso muchos toman la decisión de enviarlos a estudiar por fuera de la escuela”.

La importancia

El inglés es un idioma imprescindible en el mundo actual debido a su papel como lengua global de comunicación, su importancia en el ámbito profesional y académico, y su influencia en la cultura y el entretenimiento.

Dominar el inglés ofrece innumerables oportunidades para el crecimiento personal y profesional, y permite a las personas conectarse con un mundo cada vez más interconectado y diverso.

“Al ser un idioma internacional, el poder hablarlo, aunque no sea a la perfección, abre puertas en este mundo cada vez más globalizado. Y no me refiero sólo a nivel laboral sino también al aspecto social. Sin ir más lejos, cuán importante es manejarlo, por ejemplo, cuando vamos de vacaciones a algún país de habla inglesa o algún país donde el español no es la lengua oficial. No hay duda que necesitamos de este segundo lengua para poder comunicarnos”, explicó Atena.

“Tener dominio del idioma inglés es muy importante, no sólo desde una perspectiva profesional, sino también desde el punto de vista social. Aprender inglés o cualquier otra lengua extranjera abre puertas a nuevas amistades, favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas, enriquece la vida personal y cultural. Como dijo Carlomagno, “saber otro idioma es poseer una segunda alma”, amplió Starc.

Fiesta medieval organizada para finalizar el año. Los estudiantes trabajaron previamente temas relacionados a la época, incorporando así conocimientos de la lengua y la historia

--¿Los alumnos toman noción de la importancia de hablarlo y escribirlo?

--Atena: Generalmente, los alumnos se dan cuenta de la importancia de aprender esta lengua pasada la adolescencia. Hasta esa etapa de la vida lo aprenden por elección de un mayor y no se cuestionan el por qué. En contrapartida, el adulto joven o mayor, se acerca a los institutos buscando ayuda para aprender o perfeccionar el idioma sabiendo la relevancia del mismo.

--Starc: Esto depende de varios factores, como sus metas y necesidades personales y profesionales o su nivel de conciencia sobre el papel global del inglés. En general, tienen claro que la expresión oral y escrita son habilidades que facilitan la comunicación efectiva en diversas situaciones de la vida personal y profesional, como conversaciones informales, participación en reuniones, redacción de correos electrónicos, presentaciones, entrevistas laborales, escritura de informes, entre otras.

¿Es difícil de aprender?

El inglés no es uno de los idiomas más difíciles de aprender; sin embargo, como todo idioma, tiene áreas que pueden dificultar un poco el proceso de aprendizaje.

“Si lo comparamos con el español, éste último es mucho más complicado, ya que tiene muchas mas reglas gramaticales. El inglés es mucho más simple de adquirir, pero por supuesto que se requiere constancia y contacto permanente con esta lengua para poder perfeccionarla. Teniendo en cuenta que desde ya hace unas cuantas décadas el enfoque que se le da a la enseñanza de este idioma es comunicativo, hay un balance entre la exposición a la forma, es decir a la gramática. De hecho, el aprendizaje de una lengua extranjera no debe ser sinónimo de seriedad y aburrimiento. Está comprobado que en un ambiente distendido, colaborativo y agradable se adquiere el idioma mucho más rápido”, contó Atena.

Trabajo de campo realizado en la Biblioteca Rivadavia por estudiantes del Juan XXIII, de la Universidad de East Anglia (Inglaterra), y del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social

“La dificultad de aprender inglés puede variar según varios factores como la lengua materna del estudiante, su edad, sus experiencias previas con otros idiomas y su enfoque para aprender. Se considera un idioma con cierta complejidad, pero también tiene características que lo hacen más accesible en comparación con otros. Tiene una estructura gramatical relativamente sencilla y comparte raíces léxicas con muchos idiomas, lo que facilita el reconocimiento de palabras “transparentes” en ciertos contextos. Uno de los aspectos más desafiantes es la pronunciación, debido a que en muchos casos hay una falta de correspondencia entre cómo se escribe y cómo suena una palabra”, manifestó Starc.

Ambas profesionales reconocieron la facilidad relativa de hablar o escribir en inglés puede variar según la persona, sus habilidades lingüísticas y preferencias. Pero, en general, a muchas personas les resulta más fácil hablarlo que escribirlo.

“Hablar puede ser más intuitivo, espontáneo y práctico en situaciones cotidianas, mientras que la escritura puede requerir una comprensión más profunda de la gramática, mayor precisión en el vocabulario y atención a la ortografía y puntuación. Tanto el habla como la escritura son habilidades productivas, a diferencia de la comprensión lectora y auditiva, que son receptivas y, por lo tanto, más sencillas de adquirir”, explicó Starc.

Estudiantes del primer año del profesorado de inglés del Instituto Superior Juan XXIII

En cuanto a la edad, coinciden en que no es una limitante para aprender inglés ni cualquier otro idioma.

“Es cierto que los niños tienden a absorber nuevos conocimientos de manera más rápida y natural que los adultos al carecer de inhibiciones o miedo al error. Sin embargo, los adultos también pueden aprender y adquirir habilidades en un nuevo idioma de manera efectiva porque cuentan con experiencias previas, además del interés por aprender, que les permiten superar los desafíos”, dijo Starc.

“Si bien no hay un momento en la vida para comenzar a aprender el idioma, ciertamente cuanto mas temprano es el inicio es mucho mas fácil incorporarlo. Es decir se “aprende y aprehende” de forma mas natural”, agregó Atena.

“Sin duda, comenzar a aprender inglés a una edad temprana es muy positivo, más fácil y natural porque los niños tienen mayor plasticidad cerebral, son más receptivos y desinhibidos. Otra ventaja es que los niños son especialmente hábiles para imitar sonidos, lo que facilita el aprendizaje de la pronunciación y la entonación. Además, comenzar a estudiar desde chicos les permite establecer una base sólida para la adquisición de otros idiomas en el futuro, ya que muchos tienen estructuras lingüísticas similares. A través de juegos, canciones y cuentos el aprendizaje se convierte en una experiencia lúdica y divertida”, cerró Starc.

Por encima del promedio

El EF English Proficiency Index es una clasificación de países y regiones según sus habilidades en inglés.

En ese sentido, el promedio EF EPI en el país es de 560 puntos. Sólo hay 10 ciudades del país que superan ese número y son: 1) Mar del Plata, 611; 2) Buenos Aires, 592; 3) Córdoba, 591; 4) Bahía Blanca, 590; 5) La Plata, 587; 6) Mendoza, 581; 7) Rosario, 578; 8) Neuquén, 573; 9) San Miguel de Tucumán, 573 y 10) Santa Fe, 571.

Cabe recordar que esta edición del EF EPI se basa en los datos de las pruebas de más de 2.100.000 de personas de todo el mundo que realizaron el EF Standard English Test (EF SET) o una de las pruebas de nivel de inglés en 2023.

El nivel alto (que va de los 550 a los 599 puntos) permite, entre otras cosas, hacer una presentación oral o escrita en el trabajo; comprender programas de TV, leer un periódico; participar en reuniones de su propia área de experiencia; comprender la letra de una canción o escribir emails profesionales sobre temas conocidos.

El EPI se desarrolla desde 2011 y entonces participaron sólo 44 países. De la última edición tomaron parte 113.

Cómo se elabora el ranking

EF Education First es una institución dedicada a enseñar y evaluar el nivel de inglés de personas e instituciones.

Han creado el primer examen estandarizado de inglés online totalmente gratuito, llamado EF SET.

El mismo, según Walton, es altamente preciso y se correlaciona con los de los exámenes internacionales IELTS (International English Language Testing System) y TOEFL (Test of English as a Foreign Language).