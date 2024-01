Una piscina en cruz para mejorar y purificar las aguas

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Este verano comenzarán la pruebas para el funcionamiento de la piscina flotante +Pool, propuesta para ubicar en las vías fluviales de Nueva York, en Estados Unidos, y que está resuelta con una particular forma en cruz.

A pesar de ser una de las instalaciones más apreciadas, las piscinas públicas se han vuelto escasas, pese a proporcionar alivio al calor, fomentar un sentido de comunidad y reconectar a las personas con su entorno natural. En el mundo varias iniciativas buscan revivir esta instalación. París ha transformado el río Sena en una playa improvisada con piscinas flotantes y son una tipología que crece en Matosinhos, Portugal, Copenhague, en Dinamarca, y Berlín, en Alemania.

Ahora ha surgido un particular modelo que además cumple una función muy apreciada. Diseñada por el estudio PlayLab Inc de Los Ángeles, +Pool es el nombre de esta piscina que no sólo apunta al aspecto recreativo sino que filtrará los contaminantes del agua circundante sin utilizar productos químicos.

Se trata de una versión de 185 metros cuadrados de espejo de agua con filtrado, con el cual se busca demostrar cómo este sistema cumplirá con las nuevas regulaciones del gobierno.

La función trascendente

Según el equipo creador, la piscina será capaz de limpiar 3.780 m3 de agua al día filtrándola a través de sus paredes, sin productos químicos. El sistema lleva el agua cruda del río a un estándar microbiológico aceptable para nadar, utilizando un software de modelado de calidad del agua.

La pileta tiene forma de cruz, aunque esas ramas son adaptables y pueden reconfigurarse para una variedad de actividades que incluyen natación, deportes acuáticos y actividades para niños. La instalación de luces flotantes va indicando la calidad del agua

La demostración pública del sistema proporcionará los datos finales necesarios para obtener los permisos y dar luz verde a la finalización de su instalación. Se espera que esté abierta para el uso público en el verano de 2025. Anteriormente se aprobó la ubicación de +Pool al norte del Puente de Manhattan, con lo cual serían dos los proyectos en marcha.