Inolvidable Marcus

Néstor Machiavelli epcosas@gmail.com Periodista, conductor y realizador televisivo, columnista en medios de difusión nacional. Nativo de Coronel Dorrego, alterna residencia entre Sauce Grande y Capital Federal. Conduce el ciclo ESAS PEQUEÑAS COSAS en BVC Bahía Blanca.

Una mañana en Monte Hermoso a fines de diciembre del año 73 los guardavidas observaron una espantada de bañistas al ver asomar del agua lo que parecía una aleta de tiburón que en zigzag avanzaba hacia la orilla.

Con prudencia siempre aconsejable en estos casos, José el “Negro” Sochi, histórico guardavidas del balneario, se acercó lo más que pudo y observó que en realidad no era tiburón sino la cola de un delfín Franciscano que con su trompa empujaba un enjambre de plumas empapadas hacia la orilla.

Alivio general, ¡¡sin tiburones en la costa!!, exclamaron los bañistas, que detrás de los guardavidas se aproximaron al lugar del desembarco del delfín en arena firme. Estaba extenuado y no bien dejó a buen resguardo la extraña carga que traía a remolque, retornó al agua y a metros de la orilla comenzó a dibujar círculos y juguetear en la rompiente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El manojo de plumas era un cormarán, ave exótica en playas del sur bonaerense, con un anillo en su pata derecha que identificaba procedencia o dueño de origen italiano. En pocos minutos el cormarán revivió, se paró, desplegó sus largas alas, carreteó hasta despegar del suelo y desaparecer en un cielo sin nubes rumbo a un destino tan intrigante como su llegada.

El negro Sochi sacó rápida conclusión: el delfín desvió la ruta, dejó su manada en la inmensidad del Atlántico para socorrer al cormarán en apuros, lo arrimó con esfuerzo hasta la costa, le salvó la vida. Ahí mismo, en ese momento, Sochi lo bautizó “Marcus”, mientras el delfín continuaba con las piruetas en el agua, como expresión de alegría por el deber cumplido. Los bañistas se acercaron a él y a partir de ese momento comenzó el festival danzante con los turistas, como si se tratara de un ballet acuático, que se repitió a lo largo de todo el verano.

El Negro Sochi.

Asi fue creciendo la fama del delfín en el balneario; pibes y grandes subían a su lomo y Marcus los llevaba a pasear por la orilla. Una mañana, al verlo llegar, Sochi lo recibió con un abrazo de amigo. Inmediatamente sintió un ardor en el pecho. “Que me hicistes Marcus…!!- exclamó, con el dorso y brazos llenos de filamentos de aguaviva que estaban adheridos en el lomo del delfín y en el cuerpo a cuerpo se los transfirió.

Llegó marzo, fin de temporada y al borde del otoño Marcus desapareció. Tristeza de guardavidas y veraneantes convencidos que no lo volverían a ver.

El mismo paisaje de mar calmo se repitió en el 74. Mañana cálida de playa poco poblada de diciembre, la misma forma de aleta de tiburón, el mismo zigzag. Marcus regresaba para reencontrarse con los amigos del ballet acuático del verano anterior.

La vida de Marcus fue tan breve como bella, porque volvió a desaparecer y retorno a la orilla montermoseña antes del comienzo del año 76.

Juegos repetidos, mismas piruetas, fotos, caricias, paseos en el lomo. Marcus en el centro de la escena, mimado por todos, danzando entre ellos.

Al borde de aquel otoño reconocible aun hoy por sonidos de marchas militares, justo cuando Marcus se aprestaba a regresar con los suyos en la profundidad del Atlántico, ocurrió lo inesperado. Días previos al golpe de estado, un militar que veraneaba en el balneario se acercó a la casa del Negro Sochi y le contó que en la playa dos jóvenes uniformados que se divertían en la playa practicando tiro al blanco, habían dado en la humanidad de Marcus. Lo habían matado.

Bañistas, junto al histórico delfín.

Esto que describo me lo contó Sochi una mañana en Sauce hace pocos años, cuando fui a su casa con la foto del delfín que se exhibe en un restaurant de pastas de Monte para conocer algo de su historia. “Es Marcus… es Marcus..!!!” exclamó al reconocerlo y con los ojos llenos de lágrimas, mirando la foto, desgranó minuciosamente el testimonio que transcribo de primera mano. Lo escuché azorado. Antes de despedirnos hubo un largo silencio entre los dos. Pensé en el instante del impacto de los proyectiles en el cuerpo del Marcus, el círculo de sangre en la superficie que dejaba en el adiós a la vida que se fue diluyendo con el agua salada hasta desaparecer de la superficie.

Camino de regreso a casa, aun impresionado por el relato, comencé a imaginar la historia en un documental para nuestro ciclo de TV. Sigue en carpeta, es complicado realizarla porque no es facil encontrar imágenes del delfín. No me rindo. Hasta ahora recogí testimonios de personas que conocieron y disfrutaron a Marcus; conseguí algunas fotos y fragmentos invalorables de videos que filmó el padre del Paul Yuquich, histórico guardavidas de Monte, al que mucho agradezco y que comparto en el clip que acompaña esta crónica.

Por último, gracias al cielo por el testimonio que nos dejó el Negro Sochi, hoy un cálido recuerdo, que inmortaliza para siempre esta conmovedora historia de los años que Marcus compartió con nosotros frente al Faro Recalada.

Al borde del Atlántico, en su mundo, donde descansa para siempre.