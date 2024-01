Villarruel le restó importancia a las declaraciones de Peteco Carabajal en Jesús María

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, le restó hoy importancia a la polémica ocurrida el sábado con el cantante Peteco Carabajal durante el festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, y declaró que el episodio le "pareció gracioso".

Durante la fecha de apertura del evento, y mientras Carabajal estaba tocando con su conjunto, Villarruel ingresó al predio y los espectadores comenzaron a ponerse de pie para saludarla.

"No se paren que no ha llegado nadie", empezó a decir por el micrófono Carabajal quien, al otro día, aclaró que su arenga no pretendía ser un repudio a la presencia de la Vicepresidenta.

“No fue un malentendido, ha sido un impulso mío. Estábamos trabajando en el escenario, todo venía bien y vimos que la gente se empezó a parar porque le llamó la atención el movimiento, y yo quería evitar que le gente se pare, pero no para hacerle una cosa en contra a la vicepresidente”, dijo el músico.

Pese a ello, los demás integrantes de su conjunto emitieron el domingo un comunicado asegurando que los dichos de Carabajal "no los representa".

“Yo pensé que lo decía en realidad como una ironía, como diciendo ‘no se paren, pero párense’, así que me lo tomé como ‘qué gracioso’”, explicó la Vicepresidenta, quien luego mencionó que quienes la rodeaban le dijeron que se trataba de "una mención de repudio" a su "visión ideológica”.

A través de su cuenta de X, Villarruel posteó un reportaje que concedió a Canal 12 de Córdoba en el que declaró: "Yo no vine para discutir con Peteco Carabajal, vine para apoyar a Jesús María, apoyar al festival que hace una labor fundamental para más de veinte escuelas de la zona, que es un festival autosustentable lleno de gente y es un orgullo de Córdoba".

"Lo de Peteco me pareció gracioso en ese momento y sigue siendo gracioso ahora", sentenció Villarruel. (Télam)